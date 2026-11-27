Росія завдала удару по підприємству в Ніжині, є загиблі і поранені: під завалами можуть перебувати люди
У п'ятницю, 27 листопада, російські окупанти атакували Ніжин Чернігівської області. Удар припав по одному з підприємств міста.
Внаслідок атаки загинули двоє людей – чоловік і жінка, ще четверо людей отримали поранення. Про це повідомив міський голова Ніжина Олександр Кодола.
Що відомо
Внаслідок російського обстрілу по підприємству в Ніжині відомо про двох загиблих. Наразі вони перебувають у лікарні, де їм надають необхідну медичну допомогу.
За попередньою інформацією, під завалами можуть перебувати люди.
На місці події працюють відповідні служби.
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