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Росія завдала удару по ринку в Чорноморську: є жертва і поранені

Ганна ЯкубецьГанна Якубець
Time to read1 хв
1,1 т.
Росія завдала удару по ринку в Чорноморську: є жертва і поранені
Ілюстративне фото. Дим від вибуху. Джерело: Скриншот

11 листопада вдень російські окупанти обстріляли Чорноморськ Одеської області. Удар припав по людному місцю – ринку в центрі міста.

Внаслідок російської атаки одна людина загинула і ще одинадцять постраждали, з яких четверо у важкому стані. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Росія атакувала Чорноморськ

"Ворог завдав підступного удару по ринку у центральній частині Чорноморська. Місце, де у цей час завжди людно", – написав Кіпер.

Наразі відомо про одну загиблу людину внаслідок російської атаки. Ще четверо людей постраждали, двоє з них – у важкому стані. За їхні життя борються медики.

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Також ворожим ударом пошкодило прилеглі житлові будинки та автомобілі.

Пізніше кількість постраждалих збільшилась до 11, повідомив начальник Одеської ОВА. Із них дев'ятьох людей госпіталізували, з яких четверо перебувають у важкому стані.

"До 11 людей збільшилася кількість постраждалих внаслідок ворожого удару по ринку у Чорноморську. Одна людина загинула. Девʼять людей госпіталізовано, стан чотирьох з них лікарі оцінюють як важкий", – йдеться в повідомленні.

Лікарі борються за життя постраждалих. Також ще одній людині допомогу надано на місці.

На місці працюють всі відповідні служби та ліквідовують наслідки удару. 

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що увечері 10 листопада та зранку 11 листопада російські окупанти атакували інфраструктуру Одещини. Внаслідок атаки загинула 70-річна жінка, яку госпіталізували з травмами.

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