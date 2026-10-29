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Росія завдала удару по студентському гуртожитку у Дніпрі: є руйнування і постраждалі. Фото

Надія ДанищукНадія Данищук
Time to read1 хв
357
Росія завдала удару по студентському гуртожитку у Дніпрі: є руйнування і постраждалі. Фото
РФ вдарила по гуртожитку в Дніпрі. Джерело: t.me/dnipropetrovskaODA/колаж OBOZ.UA

Російські терористи не припиняють атак на Дніпро. Увечері 29 жовтня, війська РФ завдали удару безпілотником по гуртожитку одного з професійно-технічних училищ міста. На місці "прильоту" виникла пожежа. Постраждало двоє дівчат.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа у Telegram. Під удар росіян потрапив гуртожиток 17-го профтехучилища Дніпра.

В результаті удару в гуртожитку спалахнула пожежа

За даними керівника ОВА, в результаті російської атаки зайнялися кілька кімнат на верхньому поверсі.

"Попередньо, люди не постраждали – перебували в укритті", – зазначив посадовець.

Росія завдала удару по студентському гуртожитку у Дніпрі: є руйнування і постраждалі. Фото

В результаті удару ворожого БПЛА в гуртожитку спалахнула пожежа. Джерело: Дніпропетровська ОВА

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Росія завдала удару по студентському гуртожитку у Дніпрі: є руйнування і постраждалі. Фото

Вибиті вікна в будівлі гуртожитку. Джерело: Дніпропетровська ОВА

Росія завдала удару по студентському гуртожитку у Дніпрі: є руйнування і постраждалі. Фото

Рятувальники загасили пожежу. Джерело: Дніпропетровська ОВА

Мер Дніпра Борис Філатов уточнив, що після удару дроном горить весь 5-й поверх гуртожитку. Він зазначив, що діти встигли спуститися в укриття.

Росія завдала удару по студентському гуртожитку у Дніпрі: є руйнування і постраждалі. Фото

Скриншот

Росія завдала удару по студентському гуртожитку у Дніпрі: є руйнування і постраждалі. Фото

Гуртожиток 17-го ПТУ вже вдруге потерпає від російських атак. Джерело: t.me/borys_filatovv

Росія завдала удару по студентському гуртожитку у Дніпрі: є руйнування і постраждалі. Фото

У будівлі гуртожитку вибито понад пів сотні вікон. Джерело: t.me/borys_filatovv

У будівлі гуртожитку вибито понад пів сотні вікон. Студентів розселятимуть по інших гуртожитках, дехто вирішив поїхати додому.

Філатов нагадав, що цей гуртожиток уже вдруге потерпає від російських атак.

Росія завдала удару по студентському гуртожитку у Дніпрі: є руйнування і постраждалі. Фото

Результати удару по студентському гуртожитку і Дніпрі. Джерело: Дніпропетровська ОВА

Росія завдала удару по студентському гуртожитку у Дніпрі: є руйнування і постраждалі. Фото

Потрощена сходова клітка в гуртожитку 17-го ПТУ Дніпра. Джерело: Дніпропетровська ОВА

Росія завдала удару по студентському гуртожитку у Дніпрі: є руйнування і постраждалі. Фото

Вибиті вікна в будівлі гуртожитку. Джерело: Дніпропетровська ОВА

На місці працювали 31 рятувальник та було задіяно 9 одиниць спецтехніки, повідомили в ДСНС.

Росія завдала удару по студентському гуртожитку у Дніпрі: є руйнування і постраждалі. Фото

Вогнеборці гасять пожежу в гуртожитку. Джерело: ДСНС

Росія завдала удару по студентському гуртожитку у Дніпрі: є руйнування і постраждалі. Фото

На місці працював 31 рятувальник. Джерело: ДСНС

Росія завдала удару по студентському гуртожитку у Дніпрі: є руйнування і постраждалі. Фото

Для гасіння пожежі задіяли спецтехніку. Джерело: ДСНС

Що відомо про постраждалих

Наразі відомо, що в результаті ворожого удару по гуртожитку 17-го ПТУ Дніпра постраждали двоє дівчат 15 та 16 років. У них гостра реакція на стрес через атаку. Медики надали їм усю необхідну допомогу на місці, повідомив очільник ОВА Ганжа.

Як повідомляв OBOZ.UA, У четвер, 29 жовтня, російські терористи завдали удару по залізничному вокзалі в Дніпрі, де в цей час перебував пасажирський поїзд "Дніпро – Запоріжжя". Внаслідок атаки є загиблі та поранені. Президент Володимир Зеленський відреагував та показав наслідки.

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