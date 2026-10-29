Росія завдала удару по студентському гуртожитку у Дніпрі: є руйнування і постраждалі. Фото

Російські терористи не припиняють атак на Дніпро. Увечері 29 жовтня, війська РФ завдали удару безпілотником по гуртожитку одного з професійно-технічних училищ міста. На місці "прильоту" виникла пожежа. Постраждало двоє дівчат.

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Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа у Telegram. Під удар росіян потрапив гуртожиток 17-го профтехучилища Дніпра.

В результаті удару в гуртожитку спалахнула пожежа

За даними керівника ОВА, в результаті російської атаки зайнялися кілька кімнат на верхньому поверсі.

"Попередньо, люди не постраждали – перебували в укритті", – зазначив посадовець.

Мер Дніпра Борис Філатов уточнив, що після удару дроном горить весь 5-й поверх гуртожитку. Він зазначив, що діти встигли спуститися в укриття.

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У будівлі гуртожитку вибито понад пів сотні вікон. Студентів розселятимуть по інших гуртожитках, дехто вирішив поїхати додому.

Філатов нагадав, що цей гуртожиток уже вдруге потерпає від російських атак.

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На місці працювали 31 рятувальник та було задіяно 9 одиниць спецтехніки, повідомили в ДСНС.

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Що відомо про постраждалих

Наразі відомо, що в результаті ворожого удару по гуртожитку 17-го ПТУ Дніпра постраждали двоє дівчат 15 та 16 років. У них гостра реакція на стрес через атаку. Медики надали їм усю необхідну допомогу на місці, повідомив очільник ОВА Ганжа.

Як повідомляв OBOZ.UA, У четвер, 29 жовтня, російські терористи завдали удару по залізничному вокзалі в Дніпрі, де в цей час перебував пасажирський поїзд "Дніпро – Запоріжжя". Внаслідок атаки є загиблі та поранені. Президент Володимир Зеленський відреагував та показав наслідки.