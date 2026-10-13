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Росія завдала удару по центру Рівного: пошкоджено корпус навчального закладу, є поранені. Фото і відео

Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
Time to read1 хв
icon 4,3 т.
Росія завдала удару по центру Рівного: пошкоджено корпус навчального закладу, є поранені. Фото і відео
РФ атакувала Рівне

У вівторок, 13 жовтня, російська окупаційна армія завдала удару по Рівному. Внаслідок ворожої атаки пошкоджено корпус одного з навчальних закладів.

Щонайменше 10 осіб постраждали, на місці працюють екстрені служби. Про це повідомив начальник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль.

Подробиці атаки

Про дронову атаку з боку РФ посадовець повідомив о 10:44.

"Маємо приліт в БПЛА в центр міста, корпус навчального закладу. Всі служби на місці, працюємо. Багато ушкоджень, є поранені", – поінформував він.

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Згодом місцевий паблік оприлюднив відео з місця влучання російського безпілотника. За попередньою інформацією окупанти поцілили у третій корпус Рівненського державного гуманітарного університету.

Нагадаємо, вранці, 13 жовтня, під час обстрілу Хмельниччини пошкоджень зазнав один із медичних закладів. Окрім того, пошкоджено припарковані поруч автомобілі. Внаслідок російської атаки травмовано четверо осіб.

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що увечері в понеділок, 12 жовтня, країна-агресорка Росія вдарила по Києву балістичними ракетами. Вибухи в столиці пролунали до оголошення повітряної тривоги. Попередньо, були застосовані ЗРК С-400.

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