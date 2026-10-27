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Росія значно нарощує виробництво КАБів, використовуючи іноземні компоненти: що це означає

Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
Time to read2 хв
1,0 т.
Росія значно нарощує виробництво КАБів, використовуючи іноземні компоненти: що це означає
КАБ на території України. Джерело: ДСНС

Росія нарощує виробництво керованих авіабомб, використовуючи іноземні компоненти, попри західні санкції. Впродовж 2025 року російська компанія закупила значну кількість сервоприводів, яких вистачило б для виготовлення понад 100 тисяч таких боєприпасів.

Про це повідомляє Kyiv Independent. Аналітики наголошують, що недостатнє санкційне обмеження постачальників дає Москві змогу й надалі посилювати свій військовий потенціал.

РФ використовує іноземні деталі для виробництва КАБів

Згідно зі звітом київського аналітичного центру "Центр оборонних реформ", країна-агресорка суттєво нарощує виробництво плануючих авіабомб, що свідчить про намір Кремля продовжувати війну проти України.

Зокрема, у 2025 році компанія АТ "ТРВ-Інжиніринг" закупила майже 278 тисяч сервоприводів, необхідних для виробництва близько 139 тисяч бомб, а її ключовий постачальник ТОВ "ЦЕД Сейл" досі не перебуває під західними санкціями.

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"Росія нарощує військово-промисловий потенціал, щоб продовжувати вести війни навіть після закінчення війни в Україні. Це не дії країни, яка готується до тривалого миру", – заявив голова Центру оборонних реформ та колишній головний радник міністра оборони України Олександр Данилюк.

У звіті виявили мережу російських компаній, які забезпечують імпорт комплектуючих і сировини для виробництва комплектів наведення УМПК та УМПБ. Завдяки цим системам Росія переобладнує звичайні авіабомби на високоточні боєприпаси зі збільшеною дальністю, що дозволяє літакам скидати їх та залишатись поза зоною ураження української ППО.

Разом з тим виробництво таких комплектів значною мірою залежить від іноземних деталей, зокрема зі США, Японії, Китаю, Швейцарії та Тайваню.

За даними аналітиків, більшість компаній і осіб, залучених до виробництва російських плануючих бомб, досі не перебувають під санкціями.

Більшість виробників російських авіабомб не під санкціями

З 20 компаній, які беруть участь у цьому процесі, лише 8 підпадають під західні санкції або експортні обмеження. Такий неповний санкційний контроль дає Росії змогу й надалі закуповувати необхідні компоненти без суттєвих перешкод.

"Чотири китайські компанії визначені як такі, що мають вирішальне значення для ланцюга поставок, деякі з них, такі як Shenzhen Fire Power Control Technology Limited, не приховують явно військового застосування своєї продукції. Лише одна з чотирьох китайських компаній підпадає під експортні обмеження США, і жодна з них не перебуває під санкціями Великої Британії чи ЄС", – йдеться у матеріалі.

За словами Данилюка, попри неодноразові заяви про готовність до миру, Росія продовжує нарощувати виробництво наступального озброєння, зокрема керованих авіабомб.

У статті наголошується, що ці боєприпаси відіграють важливу роль у просуванні російських військ на сході України, адже їх застосовують для ураження позицій українських захисників, укріплень і будівель. Крім того, російська армія дедалі частіше атакує плануючими бомбами українські міста, що перебувають у межах їхньої досяжності.

Нагадаємо, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко наголосив: у серпні 2026 року російські окупаційні війська застосували на території України рекордну кількість керованих авіаційних бомб (КАБ) – 8 766. Це викликало цілу низку запитань щодо того, наскільки зросли загрози від цього засобу терору для українських міст і чого очікувати в майбутньому.

Як повідомляв OBOZ.UA, на міжнародній виставці MSPO-2026 у польському місті Кельце вперше показали українську систему радіоелектронної боротьби "Ай-Петрі", яку розробила та виготовляє компанія Storkway. Ця система здатна глушити сигнали управління безпілотниками, а також придушувати керовані авіабомби.

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