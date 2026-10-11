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Росія знову атакувала Дніпро: "Шахед" влучив у дев'ятиповерхівку, є постраждалі. Фото

Ганна ЯкубецьГанна Якубець
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Росія знову атакувала Дніпро: "Шахед" влучив у дев'ятиповерхівку, є постраждалі. Фото
Росія атакувала "Шахедом" багатоповерхівку в Дніпрі. Джерело: Telegram Бориса Філатова / колаж OBOZ.UA

Увечері в суботу, 10 жовтня, російські окупанти знову обстріляли Дніпро. Загарбники поцілили "Шахедом" по житловій багатоповерхівці, вибуховою хвилею також зачепило і прилеглі будинки.

Внаслідок російської атаки трьох людей поранено, на місці російського обстрілу працюють усі комунальні служби. Про це повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов.

Що відомо 

Про влучення ворожого БПЛА в житловий будинок Дніпра Філатов написав о 23.49. Він зазначив, що російський "Шахед" влучив просто у девʼятиповерхівку. Внаслідок атаки попередньо відомо про трьох поранених.

Окрім того, вибухом зачепило й будинки, розташовані поруч. Удар був такий сильний, що вибитих вікон буде, за припущенням Філатова, з декілька сотень. Решту обстежуватимуть протягом ночі.

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Міський голова Дніпра зазначив, що на місці російського обстрілу працюють усі комунальні служби.

"Попередньо троє людей дістали поранень. Міські лікарні напоготові. Усі комунальні служби також на місці", – йдеться в повідомленні.

Російські окупанти обстріляли Дніпро.Джерело: Telegram Бориса Філатова

Обстріли Дніпропетровщини

Російські окупанти не припиняють тероризувати Дніпропетровщину. Так, увечері 9 жовтня росіяни атакували склади логістичної компанії в Дніпропетровській області й менше ніж за годину повторно вдарили по об'єкту. Внаслідок обстрілу здійнялася пожежа.  

Лише протягом 9 жовтня російські окупанти майже 40 разів атакували Дніпропетровську область. Внаслідок обстрілів загинула цивільна людина. Загарбники застосували безпілотники й артилерію, а також одну ракету.

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що Росія двічі за день атакувала Одесу реактивними дронами. Внаслідок обстрілів пошкоджено адміністративну будівлю та двоповерховий житловий будинок. Попередньо інформації про загиблих чи постраждалих не надходило.

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