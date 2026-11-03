Росія зробила ставку на масштабні удари по Україні: в ISW назвали головні цілі Путіна

У жовтні 2026 року Росія суттєво активізувала кампанію ударів по території України. Агресор змістив основний акцент на використання реактивних безпілотників і дронів-ракет "Бандероль" для завдання максимальних збитків цивільному населенню та критичній інфраструктурі.

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За жовтень 2026 року російські війська випустили по Україні 6473 ударні БПЛА, з яких 4859 (75%) було успішно знищено. Про це повідомляє Інститут вивчення війни.

Нова хвиля атак

Динаміка свідчить про підвищення ефективності української протиповітряної оборони. Показник збиття реактивних БПЛА зріс до 66% порівняно з 50-60% влітку 2026 року. Цьому сприяло розширення власного виробництва українських перехоплювачів, створених для боротьби зі швидкісними цілями (до 600 км/год).

Влітку 2026 року РФ тимчасово знизила інтенсивність запусків, заощаджуючи ресурси й накопичуючи запаси перед зимовою кампанією 2026–2027 років. Висока смертоносність реактивних дронів і розширене застосування ракет (зокрема "Бандероль" і "Дань-Т") дозволили окупантам уражати цілі без масового витрачання високоточної зброї.

Така тактика дає Кремлю змогу зберігати й накопичувати балістичні та крилаті ракети для майбутніх масованих атак, розраховуючи скористатися нинішнім дефіцитом ракет до комплексів Patriot у розпорядженні ЗСУ.

Зміна "теорії перемоги" Путіна

Успіхи українських сил на фронті та відсутність суттєвого просування РФ (за вересень–жовтень 2026 року російська армія зазнала майже 100 тис. втрат за від’ємного територіального приросту) змусили диктатора Володимира Путіна переглянути свою стратегію. Зазнавши невдачі у здатності вести нескінченну війну на виснаження на суші, Кремль перейшов до примусової повітряно-ракетної кампанії.

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Головна мета цієї стратегії – зробити повсякденне життя цивільного населення нестерпним, зруйнувати економіку й змусити Україну капітулювати взимку 2026–2027 років.

У 2026 році внаслідок обстрілів загинули або зазнали поранень понад 7500 мирних жителів, що майже на 50% більше, ніж за весь 2025 рік.

У жовтні зафіксовано щонайменше 10 денних атак (зокрема масштабні пакетні удари 15, 16 і 17 жовтня), приурочених до технічних збоїв у системі Starshield з 14 по 24 жовтня.

Також почастішали удари по логістичних вузлах на заході України та прикордонних переходах із Молдовою, Румунією і Польщею. На думку експертів, росіяни хочуть залякати країни НАТО і розірвати міжнародні транспортні лінії сполучення, які забезпечують військову та економічну допомогу.

Головні історії дня

Нагадаємо, уночі 3 листопада окупаційна армія Росії завдала численних ракетних ударів по Дніпру. Однією з цілей путінських терористів стали житловий багатоповерховий будинок і медичний заклад.

Раніше повідомлялося, що вранці 2 листопада атакували Слов’янськ Донецької області керованими авіабомбами. Унаслідок обстрілу загинула 68-річна жінка, ще семеро людей дістали поранення.

Як писав OBOZ.UA, вранці 2 листопада російські війська завдали авіаударів по Ізюму та Чугуєву у Харківській області. В Ізюмі ворожі КАБи влучили в житлові багатоповерхівки, унаслідок чого загинула людина, ще 19 людей постраждали. Серед постраждалих були діти.