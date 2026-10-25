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Росіяни атакували п’ятиповерхівку у Вінниці: зруйновано квартири, є постраждалі. Фото та відео

Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
Time to read1 хв
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Росіяни атакували п’ятиповерхівку у Вінниці: зруйновано квартири, є постраждалі. Фото та відео
Росіяни атакували п’ятиповерхівку у Вінниці: зруйновано квартири, є постраждалі. Фото та відео

Російські війська вдарили дроном по багатоповерівці у Вінниці. Зруйновано квартири, постраждали шестеро людей.

Також під ударом в області опинилася критична та цивільна інфраструктура, приватні будинки, пошкоджено пансіонат для літніх людей. Про це повідомила начальниця Вінницької ОВА Наталя Заболотна, а також ДСНС.

Що відомо про наслідки ворожої атаки

Удару по житловій п'ятиповерхівці ворог завдав надранок 25 жовтня.

Унаслідок влучання російського ударного БпЛА сталися руйнування між другим і третім поверхами будинку. Повністю знищено чотири квартири.

Росіяни атакували п’ятиповерхівку у Вінниці: зруйновано квартири, є постраждалі. Фото та відео

Росія атакувала Вінницю

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Пошкоджень зазнали також припарковані біля багатоповерхівки автомобілі.

Співробітники ДСНС врятували шістьох мешканців будинку.

Росіяни атакували п’ятиповерхівку у Вінниці: зруйновано квартири, є постраждалі. Фото та відео

Росія атакувала Вінницю

Загалом постраждали шестеро людей. Одного з постраждалих госпіталізували.

Росіяни атакували п’ятиповерхівку у Вінниці: зруйновано квартири, є постраждалі. Фото та відео

Росія атакувала Вінницю

Росіяни атакували п’ятиповерхівку у Вінниці: зруйновано квартири, є постраждалі. Фото та відео

Росія атакувала Вінницю

Окрім того, внаслідок ворожої атаки пошкоджено приватний пансіонат для літніх людей. Звідти евакуювали 15 підопічних. З людьми працював психолог ДСНС.

Росіяни атакували п’ятиповерхівку у Вінниці: зруйновано квартири, є постраждалі. Фото та відео

Росія атакувала Вінницю

Росіяни атакували п’ятиповерхівку у Вінниці: зруйновано квартири, є постраждалі. Фото та відео

Росія атакувала Вінницю

В області окупанти завдали руйнувань об’єктам критичної та цивільної інфраструктури, пошкоджені й приватні домоволодіння.

Станом на 08:27, за даними ДСНС, усі пожежі вдалося загасити. Тривав розбір завалів.

До ліквідації наслідків атаки залучено понад 60 рятувальників та 14 одиниць техніки.

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