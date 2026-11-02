''Росіяни не могли не знати'': 18 людей загинули внаслідок російського удару по школі і укриттю в Комишувасі на Запоріжжі. Відео

2 листопада російські війська завдали серії авіаударів по селищу Комишуваха Запорізької області. Під удар потрапили школа, де місцевим жителям видавали гуманітарну допомогу, та укриття, в якому перебували люди.

Відео дня

Про наслідки атаки повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін. Президент України Володимир Зеленський також прокоментував обстріл у своєму офіційному Telegram-каналі, наголосивши, що російські військові не могли не знати про призначення будівлі та присутність там цивільних.

Удар по укриттю

За словами Зеленського, російська армія атакувала Комишуваху кілька разів від ранку. Перші авіабомби влучили по школі, яку використовували для гуманітарних потреб. Там щотижня видавали допомогу місцевим жителям, які залишилися в селищі.

Після першого удару росіяни завдали повторної атаки ще дев'ятьма авіабомбами. Цього разу ціллю стало укриття, де перебували люди.

"Росіяни не могли не знати, що щотижня місцеві, які залишились в Комишувасі, отримували гуманітарну допомогу саме там", – заявив президент.

Він також зазначив, що на місці трагедії продовжується рятувальна операція. До неї залучені військові, рятувальники та сили спеціальних служб.

РЕКЛАМА

Кількість жертв

За інформацією голови Запорізької ОВА Михайла Семікіна, російські війська завдали прицільних ударів по центру Комишувахи щонайменше дев'ятьма керованими авіабомбами ФАБ-3000.

Станом на момент оприлюднення повідомлення відомо про такі наслідки:

18 загиблих, серед них працівник поліції та двоє рятувальників ДСНС;

5 поранених;

27 людей вважаються зниклими безвісти.

Головні історії дня

На місці продовжуються пошуково-рятувальні роботи. Рятувальники шукають людей під завалами та намагаються встановити долю тих, із ким досі немає зв'язку.

Семікін висловив співчуття родинам загиблих і побажав сил пораненим та витримки людям, які чекають на звістки про своїх близьких.

Реакція Зеленського

Володимир Зеленський назвав російський удар черговим доказом того, що Москва не прагне деескалації та реального миру.

РЕКЛАМА

Президент згадав і гуманітарну операцію в Олешках, після якої, за його словами, були можливості для кроків до наближення миру. Однак атака по Комишувасі, де люди отримували гуманітарну допомогу, демонструє протилежне.

Зеленський закликав міжнародну спільноту відповісти на дії Росії.

"Потрібна відповідь на це, відповідь від світу. Сильна та жорстка. Відповідь Росії. І підтримка для України. Треба захищати життя", – наголосив глава держави.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, як Росія запустила масштабну інформаційну кампанію, намагаючись виправдати свій удар по вокзалу в Дніпрі.