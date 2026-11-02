''Росіяни не могли не знати'': 18 людей загинули внаслідок російського удару по школі і укриттю в Комишувасі на Запоріжжі. Відео

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Додати до бажаних джерел
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Гарячі теми
Повний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звітиПовний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звітиІлюстрація - відключення світлаСитуація зі світлом змінилася: які графіки діють і в яких регіонах найгіршеУкраїнцям прогнозують незвичну зиму: морози будуть короткими, а температура здивує. Ексклюзивний прогноз кліматологиніУкраїнцям прогнозують незвичну зиму: морози будуть короткими, а температура здивує. Ексклюзивний прогноз кліматологиніШтучний інтелект відповів, чи буде нокаут у бою Джошуа – Ф'юріШтучний інтелект відповів, чи буде нокаут у бою Джошуа – Ф'юріЇй назавжди буде 23: на фронті загинула бойова медикиня Діана Горун з позивним Марена. ФотоЇй назавжди буде 23: на фронті загинула бойова медикиня Діана Горун з позивним Марена. ФотоДмитро ПєсковУ Кремлі відповіли, чи можливі нові гуманітарні операції, як в ОлешкахСкільки людей лишилось в окупованих Олешках: названо цифруСкільки людей лишилось в окупованих Олешках: названо цифруІлюстрація - чоловік з банківською карткоюПриватБанк зарахує 2 тис. грн на спеціальні картки: хто з українців отримає гроші у листопадіБез матері лишився син: у Сумах під час виконання службових обов’язків загинула патрульнаБез матері лишився син: у Сумах під час виконання службових обов’язків загинула патрульнаЗ політики – в артисти: 54-річний ексрадник міністра вийшов на сцену "Голосу країни" та змусив Тіну Кароль аплодувати стоячи. ВідеоЗ політики – в артисти: 54-річний ексрадник міністра вийшов на сцену "Голосу країни" та змусив Тіну Кароль аплодувати стоячи. Відео
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

"Росіяни не могли не знати": 18 людей загинули внаслідок російського удару по школі і укриттю в Комишувасі на Запоріжжі. Відео

Андрій КолотовкінАндрій Колотовкін
Time to read2 хв
2,1 т.
"Росіяни не могли не знати": 18 людей загинули внаслідок російського удару по школі і укриттю в Комишувасі на Запоріжжі. Відео
Російські військові не могли не знати про призначення будівлі. Джерело: ДСНС

2 листопада російські війська завдали серії авіаударів по селищу Комишуваха Запорізької області. Під удар потрапили школа, де місцевим жителям видавали гуманітарну допомогу, та укриття, в якому перебували люди.

Про наслідки атаки повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін. Президент України Володимир Зеленський також прокоментував обстріл у своєму офіційному Telegram-каналі, наголосивши, що російські військові не могли не знати про призначення будівлі та присутність там цивільних.

Удар по укриттю

За словами Зеленського, російська армія атакувала Комишуваху кілька разів від ранку. Перші авіабомби влучили по школі, яку використовували для гуманітарних потреб. Там щотижня видавали допомогу місцевим жителям, які залишилися в селищі.

Читайте також
Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
7,8 т.
У Росії новітній Су-57 вибухнув на аеродромі: у ГУР назвали ймовірну причину
7,8 т.
У Росії новітній Су-57 вибухнув на аеродромі: у ГУР назвали ймовірну причину
Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
5,1 т.
Окупанти використали режим тиші в Олешках для облаштування своїх позицій: після його закінчення вдарили по лікарні в Херсоні. Відео
5,1 т.
Окупанти використали режим тиші в Олешках для облаштування своїх позицій: після його закінчення вдарили по лікарні в Херсоні. Відео
Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
4,7 т.
"Маємо конкретні пропозиції військових": Хмара розповів, як можна підвищити ефективність роботи ППО. Фото
4,7 т.
"Маємо конкретні пропозиції військових": Хмара розповів, як можна підвищити ефективність роботи ППО. Фото

Після першого удару росіяни завдали повторної атаки ще дев'ятьма авіабомбами. Цього разу ціллю стало укриття, де перебували люди.

"Росіяни не могли не знати, що щотижня місцеві, які залишились в Комишувасі, отримували гуманітарну допомогу саме там", – заявив президент.

Він також зазначив, що на місці трагедії продовжується рятувальна операція. До неї залучені військові, рятувальники та сили спеціальних служб.

''Росіяни не могли не знати'': 18 людей загинули внаслідок російського удару по школі і укриттю в Комишувасі на Запоріжжі. Відео

Російський удар по селищу Комишуваха. Джерело: ДСНС

''Росіяни не могли не знати'': 18 людей загинули внаслідок російського удару по школі і укриттю в Комишувасі на Запоріжжі. Відео

Російський удар по селищу Комишуваха. Джерело: ДСНС

Кількість жертв

За інформацією голови Запорізької ОВА Михайла Семікіна, російські війська завдали прицільних ударів по центру Комишувахи щонайменше дев'ятьма керованими авіабомбами ФАБ-3000.

Станом на момент оприлюднення повідомлення відомо про такі наслідки:

  • 18 загиблих, серед них працівник поліції та двоє рятувальників ДСНС;
  • 5 поранених;
  • 27 людей вважаються зниклими безвісти.

На місці продовжуються пошуково-рятувальні роботи. Рятувальники шукають людей під завалами та намагаються встановити долю тих, із ким досі немає зв'язку.

Семікін висловив співчуття родинам загиблих і побажав сил пораненим та витримки людям, які чекають на звістки про своїх близьких.

''Росіяни не могли не знати'': 18 людей загинули внаслідок російського удару по школі і укриттю в Комишувасі на Запоріжжі. Відео

Російський удар по селищу Комишуваха. Джерело: ДСНС

Реакція Зеленського

Володимир Зеленський назвав російський удар черговим доказом того, що Москва не прагне деескалації та реального миру.

Президент згадав і гуманітарну операцію в Олешках, після якої, за його словами, були можливості для кроків до наближення миру. Однак атака по Комишувасі, де люди отримували гуманітарну допомогу, демонструє протилежне.

Зеленський закликав міжнародну спільноту відповісти на дії Росії.

"Потрібна відповідь на це, відповідь від світу. Сильна та жорстка. Відповідь Росії. І підтримка для України. Треба захищати життя", – наголосив глава держави.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, як Росія запустила масштабну інформаційну кампанію, намагаючись виправдати свій удар по вокзалу в Дніпрі.

Схожі теми
Володимир ЗеленськийВолодимир ЗеленськийМихайло СемікінМихайло Семікін
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!