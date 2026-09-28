Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Підписатись
Гарячі теми
Збір на генератори для бійців Третьої окремої штурмової бригадиОголошено терміновий збір для піхоти Третьої штурмової бригади: залишилось зібрати 75 тис. грн ($1 650 )Ф'юрі – Джошуа: штучний інтелект назвав переможця супербоюФ'юрі – Джошуа: штучний інтелект назвав переможця супербоюПутін чекає на капітуляцію, але Україна має протриматися на день довше. Інтерв’ю з МельникомПутін чекає на капітуляцію, але Україна має протриматися на день довше. Інтерв’ю з МельникомУкраїнців "готують" до нового курсуУкраїнців "готують" до нового курсу: що буде з доларом в банках після 1 жовтняШтучний інтелект відповів, чи буде нокаут у бою Джошуа – Ф'юріШтучний інтелект відповів, чи буде нокаут у бою Джошуа – Ф'юріУ Кремлі знайшли "нову" причину продовжувати війну проти України і згадали ЗахідУ Кремлі знайшли "нову" причину продовжувати війну проти України і згадали ЗахідУкраїні потрібно повернути мито на експорт брухту €180 за тонну для всіх напрямків, і лише після цього відкривати експорт – EBAУкраїні потрібно повернути мито на експорт брухту €180 за тонну для всіх напрямків, і лише після цього відкривати експорт – EBAВсе тримала під своїм контролем: внаслідок удару РФ по будівлі НАН України загинула Наталія Букало. ФотоВсе тримала під своїм контролем: внаслідок удару РФ по будівлі НАН України загинула Наталія Букало. Фоторосійський окупант"Мені за твоє вбивство ще грошей дадуть": російські окупанти запустили хвилю терору в РФ після повернення з УкраїниЗеленський, який дав Потапу звання заслуженого артиста, відреагував на вимогу українців скасувати указ і провал голосування в РадіЗеленський, який дав Потапу звання заслуженого артиста, відреагував на вимогу українців скасувати указ і провал голосування в Раді

"Росіяни не змогли нас вибити": генерал ДШВ заявив, що ЗСУ досі утримують позиції в Курській області РФ

Дар'я Дурова
Дар'я Дурова
Time to read2 хв
icon 2,5 т.
Військові ЗСУ
Військові ЗСУ. Ілюстративне фото
Джерело: Генеральний штаб України

На прикордонні Курщини (РФ) Сили оборони України досі утримують невеликі окремі ділянки. Ворог намагався вибити звідти українських воїнів, але росіянам занадто дорого коштували подібні спроби.

Про ситуацію в Сумській області та на кордоні в інтерв'ю "BBC News Україна" розповів командувач 8-го корпусу Десантно-штурмових військ ЗС України, бригадний генерал Дмитро Волошин. Журналіст запитав, чи є позиції 8-го корпусу ДШВ на території Курщини, на що військовий відповів ствердно.

"Так, ще досі є. Я можу навіть назвати, де саме. Це район населеного пункту Новий Путь, наприклад, де ми контролюємо весь лісний масив навколо нього. Також ми контролюємо район населеного пункту Політотдельський і лісовий масив поряд. Так, це невеликі окремі ділянки на Курщині, але вони досі є", – заявив Волошин.

Читайте також
Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
icon 12,3 т.
Тримають місто у блокаді: ідентифіковано окупантів, які можуть бути причетними до гуманітарної катастрофи в Олешках
icon 12,3 т.
Тримають місто у блокаді: ідентифіковано окупантів, які можуть бути причетними до гуманітарної катастрофи в Олешках
Олексій ЛютіковОлексій Лютіков
icon 8,6 т.
Їй назавжди буде 16: з’явились подробиці про дівчину, яку Росія вбила ударом по Сумах. Фото
icon 8,6 т.
Їй назавжди буде 16: з’явились подробиці про дівчину, яку Росія вбила ударом по Сумах. Фото
Іван ЧерленськийІван Черленський
icon 2,7 т.
Окупанти намагаються повернути втрачені позиції на Олександрівському напрямку: військовий розповів, що відбувається. Карта
icon 2,7 т.
Окупанти намагаються повернути втрачені позиції на Олександрівському напрямку: військовий розповів, що відбувається. Карта
''Росіяни не змогли нас вибити'': генерал ДШВ заявив, що ЗСУ досі утримують позиції в Курській області РФ

Де розташовані населені пункти Новий Путь і Політотдєльський

Джерело: Скриншот DeepStateMAP

''Росіяни не змогли нас вибити'': генерал ДШВ заявив, що ЗСУ досі утримують позиції в Курській області РФ

Частина кордону з РФ у Сумській області

Джерело: Скриншот DeepStateMAP

Приблизно рік тому путінські армійці "були агресивнішими" на цій ділянці й намагалися вибити десантників. 

"Але великою кількістю залишили там свій особовий склад і відмовились від цієї задачі", – сказав бригадний генерал про втрати ЗС РФ.

"Ми, звісно, теж далі не рухалися, тому що у нас є свої проблеми, з якими треба розбиратися. З точки зору військового мистецтва, можливо, вони і правильно вчинили: навіщо "бодатися" за пару-тройку кілометрів своєї території, яка по суті ні на що не повпливає, якщо можна спробувати наростити свою зону контролю на нашій території", – додав він.

Волошин пояснив, що агресор намагається створити на Сумщині так звану буферну зону, шукати слабкі місця, завдавати ударів, "але не виходить".

"Основна їх ціль, звісно, це місто Суми, обласний центр на кордоні", – сказав командувач 8-го корпусу ДШВ.

''Росіяни не змогли нас вибити'': генерал ДШВ заявив, що ЗСУ досі утримують позиції в Курській області РФ

Карта видання, яка ілюструє ситуацію на Сумщині

Джерело: ВВС

Як писав OBOZ.UA, на початку вересня російський диктатор Володимир Путін заявив, що окупаційні війська нібито перебувають за 12 кілометрів від Сум. При цьому він стверджує, що в червні ця відстань складала 10 кілометрів, тобто (за його ж версією) росіяни не наблизилися до міста, а віддалилися від нього.

Схожі теми
Курська операціяВійна в УкраїніРосія - країна-агресорДесантно-штурмові війська ЗСУСуми
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись