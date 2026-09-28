На прикордонні Курщини (РФ) Сили оборони України досі утримують невеликі окремі ділянки. Ворог намагався вибити звідти українських воїнів, але росіянам занадто дорого коштували подібні спроби.

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Про ситуацію в Сумській області та на кордоні в інтерв'ю "BBC News Україна" розповів командувач 8-го корпусу Десантно-штурмових військ ЗС України, бригадний генерал Дмитро Волошин. Журналіст запитав, чи є позиції 8-го корпусу ДШВ на території Курщини, на що військовий відповів ствердно.

"Так, ще досі є. Я можу навіть назвати, де саме. Це район населеного пункту Новий Путь, наприклад, де ми контролюємо весь лісний масив навколо нього. Також ми контролюємо район населеного пункту Політотдельський і лісовий масив поряд. Так, це невеликі окремі ділянки на Курщині, але вони досі є", – заявив Волошин.

Приблизно рік тому путінські армійці "були агресивнішими" на цій ділянці й намагалися вибити десантників.

"Але великою кількістю залишили там свій особовий склад і відмовились від цієї задачі", – сказав бригадний генерал про втрати ЗС РФ.

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"Ми, звісно, теж далі не рухалися, тому що у нас є свої проблеми, з якими треба розбиратися. З точки зору військового мистецтва, можливо, вони і правильно вчинили: навіщо "бодатися" за пару-тройку кілометрів своєї території, яка по суті ні на що не повпливає, якщо можна спробувати наростити свою зону контролю на нашій території", – додав він.

Волошин пояснив, що агресор намагається створити на Сумщині так звану буферну зону, шукати слабкі місця, завдавати ударів, "але не виходить".

"Основна їх ціль, звісно, це місто Суми, обласний центр на кордоні", – сказав командувач 8-го корпусу ДШВ.

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Як писав OBOZ.UA, на початку вересня російський диктатор Володимир Путін заявив, що окупаційні війська нібито перебувають за 12 кілометрів від Сум. При цьому він стверджує, що в червні ця відстань складала 10 кілометрів, тобто (за його ж версією) росіяни не наблизилися до міста, а віддалилися від нього.

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