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Росіяни різко збільшили кількість заявок на пошук зниклих безвісти військових РФ на Лиманському напрямку: що відбувається

Ганна Якубець
Ганна Якубець
Time to read2 хв
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Росіяни різко збільшили кількість заявок на пошук зниклих безвісти військових РФ на Лиманському напрямку: що відбувається
Російські окупанти в Україні. Ілюстративне фото

Проєкт Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими "Хочу найти" зафіксував різке зростання кількості заявок на пошук зниклих безвісти окупантів на Лиманському напрямку. Це пов'язане з успішною наступальною операцією українських військових, завдяки якій багато загарбників загинули, опинилися в українському полоні чи вважаються зниклими безвісти.

Про це повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. Так, лише протягом червня – вересня нинішнього року до проєкту надійшло 1 128 звернень щодо зникнення безвісти окупантів на цьому напрямку.

Що відомо

Так, у результаті успішної наступальної операції Третього армійського корпусу на Лиманському напрямку значна кількість військовослужбовців армії країни-агресора загинули, опинилися в українському полоні, чи вважаються зниклими безвісти.

У координаційному штабі зазначили, що найчастіше в заявках на пошук як місце зникнення вказують населені пункти Новоселівка, Шандриголове та Рідкодуб, які були звільнені Силами оборони України. Однак значна кількість росіян навіть не знає, де саме перебували їхні родичі перед тим, як зникнути.

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"Протягом червня – вересня 2026 року до проєкту Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими "Хочу найти" надійшло 1 128 звернень щодо пошуку військовослужбовців армії країни-агресора, які зникли безвісти на Лиманському напрямку", – йдеться в матеріалі.

У координаційному штабі наголосили, що наведені цифри є меншими за реальну кількість зниклих безвісти загарбників на цьому напрямку, адже не всі родичі звертаються до українського проєкту.

Наразі проєкту вже вдалося підтвердити перебування в полоні десятків зниклих безвісти окупантів. У координаційному штабі пояснили, що, використовуючи інформацію, надану в межах проєкту, родичі російських військових отримують змогу підтвердити статус полоненого та вимагати від російської влади проведення обмінів.

Загалом з початку існування проєкту "Хочу найти" у січні 2024 року надійшло 223 тисячі звернень щодо зниклих безвісти військових армії країни-агресора. За цей час проєктом було підтверджено перебування 4 247 російських військових в українському полоні, з яких 2 753 вже обміняно на українських захисників.

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що за добу 1 жовтня українські воїни відмінусували ще 1520 російських загарбників. Загальні втрати ворога в особовому складі зросли до 1 537 390 осіб. Знищено також сотні одиниць озброєнь та техніки армії РФ.

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