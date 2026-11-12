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Росіяни знову атакували рятувальників на пошукових роботах у Комишувасі: пошкоджено спецтехніку. Фото

Дар'я ДуроваДар'я Дурова
Time to read1 хв
2,0 т.
Росіяни знову атакували рятувальників на пошукових роботах у Комишувасі: пошкоджено спецтехніку. Фото
Комишуваха. Росіяни продовжують бити по селищу. Джерело: пресслужба ДСНС

У селищі Комишуваха Запорізької області після авіаудару по школі, який відбувся 2 листопада, російські війська знову атакували співробітників ДСНС. У четвер, 12 листопада, противник двічі поцілив по українських рятувальниках.

Про це повідомляється в Telegram-каналі Державної служби України з надзвичайних ситуацій. У відомстві зазначили, що черговий злочин окупанти здійснили на восьму добу пошукових робіт, що тривають на місці зруйнованої школи.

"На щастя, особовий склад не постраждав. Внаслідок атаки пошкоджена спеціальна рятувальна техніка та службовий автомобіль", – проінформували представники ДСНС.

Пресслужба опублікувала фотографії наслідків російського удару.

Росіяни знову атакували рятувальників на пошукових роботах у Комишувасі: пошкоджено спецтехніку. Фото

У Комишувасі противник знову атакував рятувальників. Джерело: пресслужба ДСНС

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Росіяни знову атакували рятувальників на пошукових роботах у Комишувасі: пошкоджено спецтехніку. Фото

Наслідки російського удару. Джерело: пресслужба ДСНС

"Попри постійні обстріли окупантів, рятувальники продовжують виконувати свою роботу, ризикуючи власним життям заради порятунку інших!" – нагадали у ДСНС.

Росіяни знову атакували рятувальників на пошукових роботах у Комишувасі: пошкоджено спецтехніку. Фото

Пошкоджено автомобілі. Загиблих немає. Джерело: пресслужба ДСНС

У Комишувасі досі шукають людей, загиблих внаслідок воєнного злочину РФ

2 листопада війська держави-агресора завдали серію авіаударів по селищу. Школа, де місцевим жителям видавали гуманітарну допомогу, та укриття під нею, в якому ховалися люди, були зруйновані вщент.

Станом на 9 листопада, з-під завалів дістали тіла 55 осіб. Поліцейські встановили особи 30 загиблих. Під руїнами на той момент ще могли залишатися 19 людей.

Як писав OBOZ.UA, у мережі оприлюднили відео останніх хвилин перед російським ударом по школі в Комишувасі. На записі з нагрудної камери видно, як після попередження про загрозу обстрілу цивільні поспішають до укриття. Згодом лунає потужний вибух, після якого відео обривається.

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