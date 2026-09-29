Російські мобільні вогневі групи протиповітряної оборони могли отримати переносні зенітно-ракетні комплекси китайського виробництва. За зовнішніми ознаками невідома система нагадує QW-18 або QW-19, однак визначити її точну модель поки неможливо.

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Про це йдеться в відео російського телебачення. Матеріал поширив користувач соцмережі X TheDeadDistrict.

Комплекс зафіксували під час навчань однієї з мобільних вогневих груп 51-ї дивізії ППО Росії у Ростовській області. У розмові з російськими військовими систему назвали "Ива", проте її зовнішній вигляд не відповідає жодному з відомих переносних зенітно-ракетних комплексів, які перебувають на озброєнні російської армії.

За результатами аналізу оприлюднених кадрів, установка має спільні риси з іранським ПЗРК Misagh-3 та китайськими комплексами QW-18A і QW-19. Водночас на пускових установках і ракетах не помітили маркувань, які могли б допомогти встановити їхнє походження.

Додатковою ознакою, що вказує на можливий китайський аналог, є елемент у носовій частині установки. На доступних фотографіях іранського Misagh-3 подібного виступу немає.

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Встановити, чи йдеться саме про QW-18 або QW-19, за оприлюдненими матеріалами наразі складно. Одним із можливих шляхів постачання називають Іран, який закуповує китайське озброєння, зокрема переносні зенітно-ракетні комплекси.

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У липні 2026 року стало відомо про угоду між Іраном і Китаєм, яка передбачає постачання до 400 ПЗРК, зокрема QW-12 та FN-16. Вартість замовлення оцінювали в 60–70 мільйонів доларів.

Іранські комплекси сімейства Misagh також створені на основі китайських ПЗРК серії QW. Подібні системи виробляють і в Пакистані, де вони відомі під назвою Anza-2.

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Можливе використання російськими військовими комплексів іноземного виробництва може свідчити про труднощі із забезпеченням армії засобами протиповітряної оборони.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що РФ планує до кінця 2026 року збільшити виробництво балістичних ракет і випробувати новий тип боєприпасу. В українській розвідці зазначили, що його дальність може сягати 800 км.

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