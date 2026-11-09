Російська армія використовує діпфейки для імітації успіхів на фронті: в FT викрили брехню Кремля

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Додати до бажаних джерел
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Гарячі теми
Cу-57 розбивсяРосія зазнає рекордних втрат Су-57 від початку вторгнення в Україну: що не так із цим винищувачем і що намагаються замовчатиВтрати РФ в Україні"Кожні 29 секунд – мінус окупант": Сили оборони скоротили чисельність армії РФ на майже 3 тис. загарбників за добу – ГенштабНацбанк випустить нові 10 грнНацбанк випустить нові 10 грн: будуть в оригінальному дизайніДе дивитися та о котрій сьогодні Світоліну проти росіянки на WTA Finals. Розклад трансляцій матчу Підсумкового турніру-2026Де дивитися та о котрій сьогодні Світоліну проти росіянки на WTA Finals. Розклад трансляцій матчу Підсумкового турніру-2026Опинився під завалами: з’явилися подробиці про чоловіка, якого РФ вбила ударом по Київщині. ФотоОпинився під завалами: з’явилися подробиці про чоловіка, якого РФ вбила ударом по Київщині. ФотоЧоловік, який влаштував смертельну стрілянину в Кракові, помер в лікарні: що відомо про нападникаЧоловік, який влаштував смертельну стрілянину в Кракові, помер в лікарні: що відомо про нападникаРосія націлилась на енергетику України на тлі колосальних втрат на полі бою – ISWРосія націлилась на енергетику України на тлі колосальних втрат на полі бою – ISW"Матиме дещо інші обриси": Трамп натякнув на можливу зміну території України після завершення війни. Відео"Матиме дещо інші обриси": Трамп натякнув на можливу зміну території України після завершення війни. ВідеоКиїв скували численні затори, на зупинках великі черги. Подробиці, фото та відеоКиїв скували численні затори, на зупинках великі черги. Подробиці, фото та відеоВ Одесі викладача 13 років судили за хабарі від студентів, але виправдали: як так вийшлоВ Одесі викладача 13 років судили за хабарі від студентів, але виправдали: як так вийшло
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

Російська армія використовує діпфейки для імітації успіхів на фронті: в FT викрили брехню Кремля

Даниїл БорщДаниїл Борщ
Time to read3 хв
507
Російська армія використовує діпфейки для імітації успіхів на фронті: в FT викрили брехню Кремля
Російські окупаційні війська. Ілюстративне фото. Джерело: Міноборони РФ

Російські військові використовують відео, створені або відредаговані за допомогою штучного інтелекту, щоб імітувати успіхи на фронті та переконувати командування у захопленні українських населених пунктів. Такі матеріали поширюють навіть Міністерство оборони РФ і російські пропагандистські ресурси, попри помітні ознаки фальсифікації.

Як пише Financial Times, аналітики виявили десятки ймовірних діпфейків, за допомогою яких російська сторона перебільшує свої територіальні здобутки. Зокрема, Інститут вивчення війни (ISW) ідентифікував 35 відео, опублікованих російськими військовими підрозділами та провоєнними блогерами, які, ймовірно, були створені або змінені за допомогою ШІ.

Як Росія імітує успіхи своєї армії на фронті

Одним із прикладів стала ситуація навколо Добропілля. У середині жовтня російські командири доповіли диктатору Володимиру Путіну про нібито захоплення цього важливого прифронтового міста. Після цього Міністерство оборони РФ опублікувало відеомонтаж із кадрами зруйнованого Добропілля, на яких російські військові нібито встановлювали прапори серед руїн.

Читайте також
Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
78,0 т.
Сили оборони атакували Ленінградську область: під ударом опинився другий за потужністю НПЗ Росії. Відео
78,0 т.
Сили оборони атакували Ленінградську область: під ударом опинився другий за потужністю НПЗ Росії. Відео
Даниїл БорщДаниїл Борщ
31,4 т.
Загнали усі Ту-160 і 37 Ту-95МС на авіабазу "Українка": скільки стратегічних бомбардувальників Росія здатна підняти у повітря
31,4 т.
Загнали усі Ту-160 і 37 Ту-95МС на авіабазу "Українка": скільки стратегічних бомбардувальників Росія здатна підняти у повітря
Даниїл БорщДаниїл Борщ
29,6 т.
"Флеш" пояснив, як ворогу вдається влучати у мости "Іскандерами" в умовах тотального придушення навігації. Фото
29,6 т.
"Флеш" пояснив, як ворогу вдається влучати у мости "Іскандерами" в умовах тотального придушення навігації. Фото

Однак один із фрагментів відео, де окупант розмахує російським триколором із вікна пошкодженої будівлі, ймовірно, був змінений за допомогою штучного інтелекту. Керівник групи розслідувань Conflict Intelligence Team Руслан Левієв звернув увагу на те, що прапор на записі раптово змінює орієнтацію. За його словами, така помилка не може пояснюватися стисненням відео або особливостями роботи камери.

Водночас, як зазначає видання, українські військові продовжували утримувати позиції в Добропіллі навіть через майже три тижні після того, як російському диктатору Володимиру Путіну доповіли про його захоплення.

Російська армія використовує діпфейки для імітації успіхів на фронті: в FT викрили брехню Кремля

Добропілля. Джерело: Скриншот

Аналітики пояснюють, що такі відео є частиною ширшої інформаційної кампанії Кремля, мета якої – створити враження неминучої перемоги Росії та переконати західні країни, що український фронт нібито руйнується.

За словами представника ISW Деніела Мілі, Москва зацікавлена у формуванні хибного наративу про неминучий крах української оборони, щоб Захід погодився на поступки.

Діпфейки поширюють навіть російські пропагандисти

Financial Times звертає увагу, що російські державні медіа та навіть Міноборони РФ поширюють такі відео, попри очевидні ознаки їхнього редагування. На деяких записах помітні неприродні пропорції тіл військових, а люди та прапори раптово зникають серед рослинності.

Подібні випадки фіксували й в інших населених пунктах. Зокрема, на відео з села Білий Колодязь на Харківщині, опублікованому 27 липня військовим блогером Divgen, російський військовий із прапором виглядав неприродно великим, а потім раптово зник із кадру.

Уже 3 серпня Міноборони РФ оголосило про нібито "звільнення" цього села, хоча українська сторона заявляла, що російські війська перебувають за 10 кілометрів від нього.

Російська армія використовує діпфейки для імітації успіхів на фронті: в FT викрили брехню Кремля

Білий Колодязь. Джерело: Скриншот

Видання також нагадує, що 16 жовтня Путін заявив про захоплення російською армією 6500 квадратних кілометрів української території від початку року. Натомість незалежні аналітики оцінювали ці здобутки значно скромніше – не більш ніж у 1500 квадратних кілометрів навіть за найоптимістичнішими для Москви підрахунками.

За оцінкою старшої наукової співробітниці Фонду Карнегі Дари Массікот, розрив між заявами Кремля та реальною ситуацією на фронті продовжує зростати. Вона зазначила, що російська влада не відчуває внутрішнього тиску, який змушував би її звітувати про ситуацію достовірно або виправляти неправдиві заяви.

Нагадаємо, російське Міноборони систематично поширює неправдиві та перебільшені дані про нібито успіхи окупаційної армії. Аналітики ISW викрили маніпуляції російського командування, зокрема щодо ситуації на Харківщині та Добропільському напрямку.

Як писав OBOZ.UA, російські військові намагалися заперечити успіхи ЗСУ за допомогою фейкових відеороликів. Незалежні OSINT-дослідники виявили маніпуляції у кадрах, які російська пропаганда використовувала для спростування звільнення українських територій.

Схожі теми
Війна в УкраїніВійни Росії проти Україниросійська пропагандаУкраїнафейкиРосіявійськові
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!