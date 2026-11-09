Російська армія використовує діпфейки для імітації успіхів на фронті: в FT викрили брехню Кремля

Російські військові використовують відео, створені або відредаговані за допомогою штучного інтелекту, щоб імітувати успіхи на фронті та переконувати командування у захопленні українських населених пунктів. Такі матеріали поширюють навіть Міністерство оборони РФ і російські пропагандистські ресурси, попри помітні ознаки фальсифікації.

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Як пише Financial Times, аналітики виявили десятки ймовірних діпфейків, за допомогою яких російська сторона перебільшує свої територіальні здобутки. Зокрема, Інститут вивчення війни (ISW) ідентифікував 35 відео, опублікованих російськими військовими підрозділами та провоєнними блогерами, які, ймовірно, були створені або змінені за допомогою ШІ.

Як Росія імітує успіхи своєї армії на фронті

Одним із прикладів стала ситуація навколо Добропілля. У середині жовтня російські командири доповіли диктатору Володимиру Путіну про нібито захоплення цього важливого прифронтового міста. Після цього Міністерство оборони РФ опублікувало відеомонтаж із кадрами зруйнованого Добропілля, на яких російські військові нібито встановлювали прапори серед руїн.

Однак один із фрагментів відео, де окупант розмахує російським триколором із вікна пошкодженої будівлі, ймовірно, був змінений за допомогою штучного інтелекту. Керівник групи розслідувань Conflict Intelligence Team Руслан Левієв звернув увагу на те, що прапор на записі раптово змінює орієнтацію. За його словами, така помилка не може пояснюватися стисненням відео або особливостями роботи камери.

Водночас, як зазначає видання, українські військові продовжували утримувати позиції в Добропіллі навіть через майже три тижні після того, як російському диктатору Володимиру Путіну доповіли про його захоплення.

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Аналітики пояснюють, що такі відео є частиною ширшої інформаційної кампанії Кремля, мета якої – створити враження неминучої перемоги Росії та переконати західні країни, що український фронт нібито руйнується.

За словами представника ISW Деніела Мілі, Москва зацікавлена у формуванні хибного наративу про неминучий крах української оборони, щоб Захід погодився на поступки.

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Діпфейки поширюють навіть російські пропагандисти

Financial Times звертає увагу, що російські державні медіа та навіть Міноборони РФ поширюють такі відео, попри очевидні ознаки їхнього редагування. На деяких записах помітні неприродні пропорції тіл військових, а люди та прапори раптово зникають серед рослинності.

Подібні випадки фіксували й в інших населених пунктах. Зокрема, на відео з села Білий Колодязь на Харківщині, опублікованому 27 липня військовим блогером Divgen, російський військовий із прапором виглядав неприродно великим, а потім раптово зник із кадру.

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Уже 3 серпня Міноборони РФ оголосило про нібито "звільнення" цього села, хоча українська сторона заявляла, що російські війська перебувають за 10 кілометрів від нього.

Видання також нагадує, що 16 жовтня Путін заявив про захоплення російською армією 6500 квадратних кілометрів української території від початку року. Натомість незалежні аналітики оцінювали ці здобутки значно скромніше – не більш ніж у 1500 квадратних кілометрів навіть за найоптимістичнішими для Москви підрахунками.

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За оцінкою старшої наукової співробітниці Фонду Карнегі Дари Массікот, розрив між заявами Кремля та реальною ситуацією на фронті продовжує зростати. Вона зазначила, що російська влада не відчуває внутрішнього тиску, який змушував би її звітувати про ситуацію достовірно або виправляти неправдиві заяви.

Нагадаємо, російське Міноборони систематично поширює неправдиві та перебільшені дані про нібито успіхи окупаційної армії. Аналітики ISW викрили маніпуляції російського командування, зокрема щодо ситуації на Харківщині та Добропільському напрямку.

Як писав OBOZ.UA, російські військові намагалися заперечити успіхи ЗСУ за допомогою фейкових відеороликів. Незалежні OSINT-дослідники виявили маніпуляції у кадрах, які російська пропаганда використовувала для спростування звільнення українських територій.