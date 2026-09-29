В останні пару років кадри щоденних обстрілів Росією українських міст потрапляють в американські медіа все рідше. Війна для новинного циклу стала буденністю, і щоб потрапити в новини, а з новин – в алгоритми соцмереж, інформація тепер має бути або ексклюзивною, або вражати і викликати сильну емоцію.

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Вчорашні відео з Києва, де працівники НАН намагались врятуватись через вікна палаючої будівлі, для багатьох людей у США стали саме такими. Ці кадри облетіли усі великі американські медіа, телеканали, і що дуже важливо – зʼявились у смартфонах американців у їхніх новинних стрічках.

Новини про вчорашню атаку на Київ дійшли до людей з різними політичними поглядами. Про це говорили на ліберальних та консервативних платформах.

На сторінках одного лише FOX News відео зібрало тисячі коментарів і сотні поширень, а кількість переглядів, за приблизними підрахунками, сягнула кількох мільйонів. З високою ймовірністю, ці кадри побачили навіть ті американці, які за міжнародними новинами особливо не стежать і споживають ту інформацію, яку їм принесе Твіттер, Інстаграм чи Фейсбук.

Вчора російські дрони прорвалися і в їхню інформаційну бульку.

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