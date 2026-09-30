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Російські дрони стали небезпечнішими: Ігнат розповів, як ворог модернізує БпЛА

Лілія Рагуцька
Лілія Рагуцька
Time to read2 хв
icon 2,4 т.
Російські дрони стали небезпечнішими: Ігнат розповів, як ворог модернізує БпЛА
Безпілотники взаємодіють між собою

Російські дрони  стали небезпечнішими. Росіяни почали використовувати для їх виготовлення високоякісні матеріали, встановлюють камери більшої роздільної здатності.

Відтак за допомогою ударних БпЛА ворог може ще й деталізовано бачити ситуацію на землі, також "Шахеди" виконують функції ретрансляторів. Про це в ефірі телемарафону заявив начальник служби зв'язків з громадськістю командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, повідомляє "Укрінформ".

Що змінили росіяни в ударних дронах

Ігнат зазначив, що окупанти зараз  перейшли до встановлення якісніших камер на ударних дронах, якими атакують Україну.

"Противник використовує високоякісні матеріали у своїх БПЛА, збільшує роздільну здатність камер. Тобто, камери знаходять все більш дорогі, більш якісні, що дозволяє противнику деталізовано проглядати ситуацію на землі і застосовувати цей БПЛА для тієї чи іншої цілі", – пояснив він.

Речник ПС ЗСУ відзначив можливість використання одного дрона і для удару, і для проведення розвідки, і як ретранслятора, що передаватиме інформацію по ланцюжку.

"Тому вони і летять один за одним… [Вони] можуть бути пов'язані mesh-мережею і таким чином вона може доходити до оператора", – пояснив речник.

Коли в Ігната запитали про роботу ретрансляторів, встановлених на території Білорусі, та їх використання для наведення реактивних "Шахедів", він відповів, що Росія вже заявляла  про готовність своєї супутникової мережі.

використання mesh-мереж, дійсно, присутнє. Звісно, це доволі небезпечно", – сказав Ігнат.

Чи використовує Росія білоруські вежі, він точно сказати не зміг.

"Але ми бачимо часто уздовж українсько-білоруського кордону, коли ланцюжком, один за одним, дрони долають великі відстані й тому виключати нічого не можна. Тут уже потрібно питати у нашої розвідки, є такі факти чи ні", – зазначив він.

Як повідомляв OBOZ.UA, позаштатний радник президента Сергій "Флеш" Бескрестнов пояснив, як Росія змогла зняти на відео свій удар по "Інкому" у Києві. За його словами, зйомку вів ще один "Шахед", який потім знищив склад McDonald's на Київщині.
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