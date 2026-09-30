Російські дрони стали небезпечнішими. Росіяни почали використовувати для їх виготовлення високоякісні матеріали, встановлюють камери більшої роздільної здатності.

Відтак за допомогою ударних БпЛА ворог може ще й деталізовано бачити ситуацію на землі, також "Шахеди" виконують функції ретрансляторів. Про це в ефірі телемарафону заявив начальник служби зв'язків з громадськістю командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, повідомляє "Укрінформ".

Ігнат зазначив, що окупанти зараз перейшли до встановлення якісніших камер на ударних дронах, якими атакують Україну.

"Противник використовує високоякісні матеріали у своїх БПЛА, збільшує роздільну здатність камер. Тобто, камери знаходять все більш дорогі, більш якісні, що дозволяє противнику деталізовано проглядати ситуацію на землі і застосовувати цей БПЛА для тієї чи іншої цілі", – пояснив він.

Речник ПС ЗСУ відзначив можливість використання одного дрона і для удару, і для проведення розвідки, і як ретранслятора, що передаватиме інформацію по ланцюжку.

"Тому вони і летять один за одним… [Вони] можуть бути пов'язані mesh-мережею і таким чином вона може доходити до оператора", – пояснив речник.

Коли в Ігната запитали про роботу ретрансляторів, встановлених на території Білорусі, та їх використання для наведення реактивних "Шахедів", він відповів, що Росія вже заявляла про готовність своєї супутникової мережі.

"І використання mesh-мереж, дійсно, присутнє. Звісно, це доволі небезпечно", – сказав Ігнат.

Чи використовує Росія білоруські вежі, він точно сказати не зміг.

"Але ми бачимо часто уздовж українсько-білоруського кордону, коли ланцюжком, один за одним, дрони долають великі відстані й тому виключати нічого не можна. Тут уже потрібно питати у нашої розвідки, є такі факти чи ні", – зазначив він.