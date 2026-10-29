Російські ''Герані-5'' вже розганяються до 1000 км/год: ''Флеш'' розповів, які компоненти знайшли в дронах. Фото

Російські ударні безпілотники продовжують удосконалювати, а в їхніх уламках українські фахівці регулярно знаходять нові компоненти. Зокрема, у "Шахедах" виявляють китайські двигуни, антени, модеми та камери.

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Водночас новітні російські дрони "Герань-5" під час маневрів в окремих випадках розганялися до 1000 км/год. Про це повідомив радник президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов під час виставки дев’яти збитих дронів, яку організували в Києві.

Які компоненти знаходять у російських дронах

Українські фахівці регулярно виявляють нові компоненти в російських ударних безпілотниках "Шахед". Зокрема, у них продовжують знаходити китайські двигуни, антени, модеми, камери та інші ключові елементи.

Експерт також переконаний, що китайські інженери беруть участь у розробці окремих технічних рішень для російських безпілотників.

"Герані-5" можуть розганятися до 1000 км/год

За словами Бескрестнова, російські безпілотники "Герань-5" уже здатні розганятися до 1000 км/год під час маневрів.

Українські військові зафіксували окремі випадки, коли новітні російські дрони досягали такої швидкості.

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Росія продовжує вдосконалювати безпілотники

Сергій "Флеш" попереджає, що Росія постійно працює над удосконаленням своїх безпілотників. До розробок залучають велику кількість інженерів і молодих фахівців.

Виявлення нових компонентів у російських дронах і зафіксовані випадки їхнього розгону до 1000 км/год свідчать про продовження роботи над розвитком цих безпілотників.

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Як повідомляв OBOZ.UA, країна-агресорка Росія почала бити по Україні новою модифікацією реактивного дрона (або малогабаритної крилатої ракети) "Герань-5". Вона має назву "Герань-5 К5-К" і відрізняється від стандартної версії системою оптичної навігації.