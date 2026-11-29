Кремль планує влаштувати терор найбільшим містам України – Києву, Дніпру, Одесі, Харкову та Запоріжжю. Але можливості ворога, хоч і великі, але не безмежні. Зокрема, в Росії не так багато високоточних ракет, а ті, що є, потребують коригування безпосередньо під час підльоту до цілі. Роль коригувальників ворожих ракет в Україні відіграє "п’ята колона". Суттєво зменшити можливості противника завдавати ракетних і дронових ударів по столиці допомагає РЕБ-купол, створений над Києвом, та відключення зв’язку під час тривог. Звісно, вкрай потрібні й ракети для систем Patriot PAC-3.

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Найбільшу ставку Кремль робить не стільки на суто військовий, скільки на психологічний тиск на українців, який, на жаль, щонайменше до середини січня буде поєднуватися із тиском з боку президента США Дональда Трампа. Отже, в цій ситуації необхідно усвідомити, що загрози не є катастрофічними, а важкий період не триватиме довго. Таку думку в ексклюзивному інтерв'ю OBOZ.UA висловив ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман.

– За повідомленням президента Зеленського, Кремль має план щодо найбільших міст України – Києва, Дніпра, Одеси, Харкова та Запоріжжя. Путін розраховує зламати Україну, щоб ЗСУ вийшли з Донбасу. Зокрема, агресор розширює перелік цілей для атак – окрім енергетичних об'єктів, під ударами опиняються також системи водопостачання та мости через Дніпро у Києві. Бажання в нього, звісно, є, але чи є можливості, чи є ресурс, щоб повністю паралізувати життя у цих великих містах України?

– Тут є хороша і погана новина. Почну з поганої. Тут можна послатися на нашого міністра оборони пана Хмару, який сказав, що РФ кожні 5 годин виробляє одну балістичну ракети. Маються на увазі ракети "Іскандер-М" і ракети С-400 в двох модифікаціях.

"Іскандерів-М" виробляється орієнтовно 60-70 на місяць, і ще майже сотню вони можуть виробляти ракет С-400. Точніше, не можна сказати, що вони їх виробляють – вони їх модернізують, адже зенітні ракетні комплекси С-300 росіяни вже знімають з озброєння і переводять на С-500. А ці дві зенітні ракети вони використовують як балістичні.

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Є ще одна ракета РМ-48У, яка використовувалася які ціль під час навчань російських засобів ППО. Такі ракети запускали на полігонах, по них стріляли, тренувалися. Тепер ці ракети також переобладнали на умовно балістичні. У них різна дальність, але вони так само вкрай небезпечні.

Ракета С-400 є дуже неточною. Це зенітна ракета, яка не підкеровується, як "Іскандер-М", і вона набагато дешевша. Тому ракетами С-400 можна тероризувати цивільне населення, запускаючи їх по якихось об'єктах водопостачання, водовідведення тощо. Точно вони влучити не можуть, але можуть завдати шкоди цивільному населенню. Наприклад, борони боже, прилетіти в якусь будівлю.

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Натомість ракета "Іскандер-М" більш точна, вона дійсно може влучити в міст, але важливо не давати їм можливість донаводитися. Щоб точно влучити, на прикінцевій ділянці польоту ракета має підкриговуватися. Якщо вона летить по балістичній траєкторії, вона падає, як снаряд. Наприкінці вона може трохи маневрувати – для цього їй потрібен зовнішній сигнал керування, а не внутрішня навігація. Якщо ракета летить за програмою, яку їй прописали, вона матиме відхилення десятки метрів. Для того, щоб влучити точно, її треба коригувати.

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Тут нам потрібні не тільки засоби протиповітряної оборони, безпосередньо ракети, але й засоби радіоелектронної боротьби, наприклад, такі, як в Києві на базі РЕБ "Ай-Петрі", щоб не давати можливості підкориговувати ці ракети, принаймні, навколо Києва.

Раніше ми чули інформацію про те, що навколо Києва створено купол. Насправді це не купол зенітних ракет, а купол засобів радіоелектронної боротьби, які не дають можливості точно наводити ракети на ціль. Це менше зло, яке ми обираємо, бо якщо вона летить не точно, вона може влучити в якесь інше місце.

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Ворог чинить тиск на наше населення для того, щоб воно почало тиснути на нашу владу і для того, щоб ми погодились не на вихід з Донбасу – вихід з Донбасу це тільки частина того, що хоче Росія, – а на великий перелік умов, адже Росія хоче зруйнувати нашу країну. Не позаздриш також нашій сьогоднішній владі, тому що, окрім Російської Федерації, я думаю, до середини січня на нас будуть тиснути США, щоб показати, який Трамп молодець, бо зупиняє війни.

Щоправда, питання в тому, чи означає зупинити війну – це підписати капітуляцію. Нагадаю, йдеться про тиск від наших партнерів, які дали нам гарантію згідно з Будапештським меморандумом, гарантію недоторканості наших кордонів тощо.

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А росіяни хочуть цей тиск підсилити зсередини нашої країни. П'ята колона вже почала дуже активно працювати – ми бачимо, як посилився інформаційний тиск, як активізувалися різні канали, агенти впливу тощо. Ми також бачимо, що дуже активно росіяни працюють в Європі. Якщо їм вдасться переконати не все населення, а хоча б 30%, це вже дасть для них можливість дестабілізувати ситуацію як в нашій країні, так і в деяких європейських країнах. "Альтернатива для Німеччини", Марін Ле Пен… Йде масований тиск. Фактично це і є світова війна, тільки у гібридний та інформаційний спосіб.

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Багато хто говорить, що нам треба готуватися до можливого збільшення масованих атак, але у Росії таких засобів немає. Розмови про те, що переб’ють всі мости, сполучення між лівим і правим берегом – це більшою мірою лякалки. Пригадайте, що говорив Путін під час розмови з Трампом у липні 2025 року, мовляв, 60 днів і вирішимо усі питання із територіями. Але те, що вони розповідають, треба ділити на 18. Нам необхідно усвідомити, що вони поставили за мету на нас тиснути. Коли ми це усвідомимо, ми будемо ставитися до цього дещо інакше, ніж зараз.

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– Суто технічне питання. Ви сказали, що ракети С-400 неточні, "Іскандери" точні, але потребують донаведення. Коли ракета влучила у міст у Києві, виникло питання: з одного боку, ми говоримо про те, що в Росії немає високоточної зброї, а з іншого, бачимо такі приклади – вони завдають точного удару по мосту. Чому це відбувається і як розвиватимуться події далі з урахуванням РЕБ-куполу, який вже є над столицею?

– У російських ракетних військ є декілька ракет, які є високотехнологічними і відносно точними. До них відносяться "Іскандери-М". Так само високоточними можна назвати "Калібри", "Кинджали" і Х-101. Крилаті гіперзвукові ракети ми більш-менш вдало збиваємо, але з балістикою нам поки що робити це важко.

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Отже, це високоточні ракети. В США є вкрай високоточні ракети, якими вони дуже пишають. Вони мають так зване імовірне кругове відхилення 1 метр без донаведення. Що це означає? Що вона може відхилитися на 2 метри, метр туди, метр туди. Ракет такої точності в Росії немає.

Імовірне кругове відхилення "Іскандер-М" становить мінімум 5-7 метрів, тому без донаведення точно влучити в якусь ціль вона може тільки випадково. Так може статися. Отже, відповідь на ваше запитання, чому вони прилітають по мостах – тому що їх донаводять. Донаводить, в тому числі, наша п'ята колона. Ми ж бачили новини про те, що люди закупляють по 500 штук SIM-карток, щоб використовувати нашу інтернет-мережу, щоб по наших картках наводити ці ракети. Саме тому під час повітряної тривоги, особливо червоної, навігатори вимикаються. Тобто працює не лише РЕБ-купол – ми ще й вимикаємо систему зв'язку над містом, коли летять ракети, щоб їх не доводили. Отже, як з цим боротися? Купол зробили, навігацію вимикаємо. Потрібні ракети PAC-3.

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– Виходячи з того, що ви сказали, як я розумію, Україні треба протриматися принаймні до середини січня, коли може зменшитися політичний тиск на нашу країну з боку Сполучених Штатів? У чому буде полягати найбільша небезпека для нас протягом цього періоду?

– Трамп буде пришвидшувати і тиснути на нашу країну, щоб можна було покласти на стіл в Сенаті і в Палаті представників зупинення війни в Україні, щоб показати, який він молодець.

Знаєте, взагалі тут відбувається дуже дивна ситуація в світі. Я розумію, чому Трамп і Путін друзі – вони змагаються в той ахінеї, яку несуть. Наприклад, Трамп сказав, що виграв би війну у В’єтнамі за тиждень, а ще про те, що теракту 11 вересня 2001 року не сталося б, якби він тоді був президентом США. Він весь час каже, що є нацкращим президентом у світі, що зупиняє усі війни тощо. Що це за розмови? Очевидне суттєве психічне відхилення цієї людини. Це вже за червоною лінією.

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А коли в Конгрес зайдуть демократи, вони підніматимуть певні питання. Вони вже й зараз їх ставлять: чому зупиняється допомога Україні? Питання до Ілона Маска – що це за вимкнення Starlink? Питання до Хегсета: чому ти не підписуєш рішення про передачу Україні ракет, за які вже заплатили гроші європейці

А найбільші питання виникають до двох перемовників, Кушнера і Віткофа. Що це за посада – зять президента? Що це за посада – гарний хлопець? Вони дипломати? Хто їх уповноважив вести перемовини від імені Сполучених Штатів? Я впевнений, що після приходу нового складу Конгресу вони перебуватимуть на цих посадах тиждень. Далі будуть інші люди, які будуть цим займатися.

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Звісно, не треба переоцінювати демократів і вважати, що вони біли та пухнасті. В них також багато недоліків. Взагалі це партія лівого толку. Водночас це менше зло, ніж республіканці. Я також впевнений в тому, що не треба скидати республіканців з рахунків, адже багато хто з них вже відхрещується від позиції Трампа. Не варто також забувати, що серед республіканців були і є люди, які заслуговують на повагу. Зокрема, це Рональд Рейган, президент США, а також Арнольд Шварценеггер, який був губернатором.