Російські окупанти розстріляли українських військовополонених на Гуляйпільському напрямку: що відомо

На Гуляйпільському напрямку Запорізької області російські військовослужбовці, за попередніми даними, захопили українських захисників у полон і розстріляли їх. За фактом загибелі військовополонених розпочали досудове розслідування.

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Справу кваліфікували як воєнний злочин, що спричинив загибель людей. Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

Що відомо про розстріл військовополонених

За попередніми даними слідства, на Гуляйпільському напрямку Запорізької області російські військові захопили в полон українських захисників, після чого розстріляли їх.

За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України – за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людей.

Правоохоронці встановлюють причетних до злочину

У межах кримінального провадження слідчі встановлюють усі обставини події, безпосередніх виконавців розстрілу, а також осіб, які могли віддати наказ на вбивство українських військовополонених.

Правоохоронці опрацьовують матеріали, передані українськими військовими. Зокрема, вивчають дані перехоплень переговорів представників збройних сил РФ.

Досудове розслідування триває.

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Нагадаємо, 2 вересня 2026 року поблизу Добропілля на Донеччині окупанти взяли в полон двох військовослужбовців Національної гвардії України, а згодом розстріляли їх. Захисники виконували бойове завдання та перебували на вогневій позиції в лісосмузі.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що від початку повномасштабного вторгнення Росії зафіксовано щонайменше 345 випадків страти українських військовослужбовців, які здалися в полон. Про це розповідав уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

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Омбудсман також зазначив, що окупанти вбивають українських полонених не лише на полі бою, а й у місцях утримання в Росії та на тимчасово окупованих територіях України. За даними Лубінця, 95% українських військовополонених зазнають катувань.