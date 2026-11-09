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Російські солдати на полі бою "прикриваються" африканцями: ГУР перехопило цікаву розмову

Даниїл БорщДаниїл Борщ
Time to read2 хв
3,7 т.
Російські солдати на полі бою "прикриваються" африканцями: ГУР перехопило цікаву розмову
Російський солдат. Ілюстративне фото. Джерело: РосЗМІ

Російські військові використовують завербованих громадян африканських країн як живий щит під час пересування небезпечними ділянками фронту. Окупантів із 39-ї окремої мотострілецької бригади ЗС РФ викрили завдяки перехопленій розмові, у якій один із загарбників наказував відправити найманця попереду групи.

Про це у Telegram повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України. За даними воєнної розвідки, росіяни використовують іноземців для прикриття під час пересування так званою кілзоною – ділянкою місцевості, яка перебуває під загрозою ураження.

Росіяни відправляють найманців попереду себе

Під час розмови один із російських військових інструктував іншого, як пересуватися стежкою. Він наказував рухатися спокійно, прислухатися до повітря та відправити завербованого африканця приблизно за 20 метрів попереду себе.

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"По стежці, по стежці йди весь час: спокійно йди, повітря слухай – "шоколадного" попереду себе пускай. Метрів за двадцять нехай іде", – сказав окупант.

У ГУР зазначили, що цей епізод демонструє ставлення російського командування до іноземців, яких воно залучає до війни проти України. За оцінкою української розвідки, такі найманці для окупантів є лише витратним матеріалом.

У ГУР МО України наголосили, що іноземці, які опинилися в лавах російської армії та хочуть зберегти життя, можуть здатися в полон. Для цього розвідка рекомендує скористатися ботом проєкту "Хочу жить" у Telegram.

Як Росія вербує африканців для війни проти України

Нагадаємо, Росія розбудовує в Африці масштабну мережу інформаційного впливу, використовуючи місцеві радіостанції, журналістів, блогерів і цифрові платформи для поширення кремлівської пропаганди. За даними ГУР, таким чином Москва формує сприятливе середовище для вербування громадян африканських країн до російської армії.

Зокрема, іноземців заманюють обіцянками високооплачуваної цивільної роботи, великих виплат і російського громадянства, а після прибуття до РФ змушують підписувати військові контракти. Станом на жовтень 2026 року українська розвідка встановила дані щонайменше 5451 громадянина 43 африканських держав, які уклали контракти зі збройними силами Росії.

Як писав OBOZ.UA, посольство Росії в Гані заперечило вербування громадян африканських країн до російської армії, назвавши такі звинувачення неправдивими. Водночас ці заяви суперечать висновкам міжнародної комісії ООН.

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