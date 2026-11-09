Російські силовики влаштували полювання на окупованій території України та на ''великій землі'': які спецоперації проводять і хто під ударом

Російські загарбники докладають великих зусиль, щоб хоч якось компенсувати втрати у війні проти України. І не остання роль у цьому відводиться жителям тимчасово окупованих територій нашої країни, які агресор вважає своїми. Зараз на ТОТ розшукують як тих, кому досі вдається уникнути участі у злочинній війні, так і тих, кого насильно мобілізували, а потім їм вдалося втекти.

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Докладніше про це – у матеріалі OBOZ.UA.

Згідно з Женевськими конвенціями, державі-окупанту категорично заборонено примушувати осіб, які перебувають під захистом (тобто громадян окупованих територій), служити у своїх збройних силах або залучати їх до пропаганди на користь армії.

Примусова мобілізація українських громадян на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) кваліфікується як воєнний злочин (ст. 438 Кримінального кодексу України, а також підсудність Міжнародному кримінальному суду).

Але Росія і верховенство права – взаємовиключні поняття. Тож розраховувати на якісь позитивні "зрушення" з боку агресора було б наївно. Навпаки, він лише нарощує зусилля, щоб відправляти гарматне м’ясо на фронт. А в тому, що для жителів окупованих територій це фактично квиток в один кінець, не сумнівається ніхто.

Вибір без вибору

Зараз на ТОТ у різних регіонах України проводять рейди і облави, мета яких – загнати до лав окупаційних військ якомога більше місцевих жителів.

Наприклад, на підконтрольній російським загарбникам частині Донецької області з 1 по 10 листопада проводять операцію "Дезертир".

Військова поліція спільно з ДІБДР і патрулями зупиняють транспорт на дорогах і перевіряють водіїв та пасажирів за базами. Крім того, влаштовують перевірки в місцях скупчення людей (наприклад, у великих торговельних центрах). Також опитують родичів, сусідів і перевіряють фактичні адреси проживання тих, хто перебуває в розшуку або залишив службу без оформлення документів.

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Наприклад, 2 листопада в Макіївці (місті-супутнику Донецька) поліцаї виламали вікно приватного будинку, скрутили розшукуваного за СЗЧ і відвезли в невідомому напрямку. 4 листопада він уже був на нулі. До цього встиг розповісти дружині, що його здали сусіди.

Це звичайна практика: втікачів доправляють до "рідної" в/ч, а потім дуже швидко – на фронт.

"Після цього звідти вже мало хто повертається, у всякому разі я таких випадків не знаю", – каже наш співрозмовник в окупації.

Точна кількість жителів окупованої частини України, які перебувають у російському розшуку, невідома. За непідтвердженими даними, тільки у Донецькій області це близько 7 тисяч людей.

Головні історії дня

Для розуміння: за даними віддаленого, але збереженого у вебархіві звіту Міноборони Росії, у 2022 році з так званих "ДНР" і "ЛНР" воювати проти України відправили 79 800 осіб. Приблизно 20% із них прийшли до військкоматів добровільно, решту мобілізували насильно. Декому з них вдалося втекти.

Шукають і в РФ

Розшук жителів окупованої території України, які не бажають служити в лавах армії країни-агресора, ведеться і безпосередньо на території РФ. На "великій землі" – так її називають деякі жителі ТОТ.

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Наприклад, у Санкт-Петербурзі. Увечері 4 листопада за адресою, де проживає донеччанин, якого розшукують за "самовільне залишення частини" і мобілізували ще за "ДНР", приїхали донецькі вертухаї (їх упізнали за вимовою). Вони стали показувати сусідам фото "фігуранта" (імовірно, з камери системи відеоспостереження "Безпечне місто", яка спрацювала за федеральним розшуком), розпитувати, а потім залишилися чатувати до ранку. Але безрезультатно.

До речі, це вже не вперше. Раніше за банківським переказом встановили адресу орендованої квартири в Ростові, у якій проживав мобілізований при "ЛНР". Як СЗЧ він також перебував у федеральному (всеросійському) розшуку.

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За словами його дружини, яка поділилася ситуацією в одному з місцевих Telegram-каналів, її чоловіка забрали з шахти в Луганській області 19 лютого 2022 року.

"Потрапив до в/ч Л-74347, потім її розформували, стала в/ч 40318 (4 гвардійська мотострілецька бригада ЗС РФ. До 1 січня 2023 р. частина була у складі "народної міліції ЛНР". Пункт постійної дислокації – Красний Луч Луганської обл. (перейменований на Хрустальний). – Ред.). У січні 2023-го чоловік дістав поранення і не повернувся назад", – повідомила жінка.

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За її словами, останній рік він жив у Ростові й фактично не виходив на вулицю. Але його все ж вирахували й спіймали за переказами оплати за оренду квартири, які надходили з рахунку дружини в "Сбербанке" на рахунок власниці житла в Т-Банке.

"Після переказу мені зателефонувала власниця квартири й сказала, що їй телефонували, представилися поліцією. Сказали, що він дезертир і, можливо, зі зброєю. Вона злякалася й дала адресу", – додала дружина.

Зрештою невідомі, одягнені по-цивільному, приїхали на орендовану квартиру в Ростові. Утікач відчинив їм двері, його схопили й на чорній "десятці" одразу ж повезли на Луганщину.

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За інформацією джерела OBOZ.UA на ТОТ, десант силовиків з окупованої території України вже багато разів виїжджав за адресами в Ростовську область РФ, Краснодарський край тощо. "Це вже поставлено на потік", – розповів він.

Причому, за його словами, жителі ТОТ опинилися там саме через розшук: "Деякі справді подумали, що там простіше загубитися й ніхто не шукатиме, а деякі вирішили пожити там тимчасово – перед еміграцією в інші країни. Виїхати ж можна лише через територію РФ, до того ж треба підзаробити грошей, щоб вистачило на перший час".

На запитання – чому не повернулися на вільну територію України, наш співрозмовник вирішив не відповідати.

Ситуація з таким вимушеним "туризмом", за словами наших співрозмовників в окупації, лише набирає обертів. Особливо зараз, під час посилення рейдів і проведення спецоперацій із вилову "дезертирів".