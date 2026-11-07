Російські військові блогери влаштували паніку через нові термінали супутникового зв’язку України: у чому справа

У Росії чи не всі Z-канали опублікували повідомлення про нібито використання Силами оборони для далекобійних ударів нових терміналів супутникового зв'язку. Ця новина викликала у російських "воєнкорів" справжню істерику.

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На паніку пропагандистів відреагував радник президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов. Він нагадав ворогу, що окрім Starlink існують і інші системи.

Що сказав Бескрестнов

Свою відповідь на Z-істерики "Флеш" розпочав з легкої інтриги.

"Я не підтверджую й не спростовую цю інформацію від ворога!!! Усі канали противника сьогодні повідомили, що ми використовуємо для дипстрайків нові термінали супутникового зв’язку. Я не знаю, чому це викликало такий фурор у ЗМІ РФ, адже такі технології вже давно не є чимось унікальним", – написав радник президента.

"Флеш" прокоментував поширені ворожими пабліками світлини.

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"Йдеться про термінал, який може працювати з низькоорбітальними супутниками та геостаціонарними супутниками. Замість звичної тарілки антенна система виглядає, як у "Старлінк". Плоска антена формує умовні промені, які супроводжують супутник. Так працює, наприклад, антена Бренда Kymeta. Цього разу вони кажуть про термінал SmartLite Sirius від компанії HiSky", – зазначив Бескрестнов.

Згаданий термінал значно компактніший від більшості конкурентів. Його розміри – усього 60 на 30 см, важить він 6 кг.

"Термінали цього типу дійсно можуть підтримувати зв'язок у русі, але це не Starlink. Швидкість може досягати максимум 2 Мбіт/с, а затримки сигналу під час роботи через геостаціонарні супутники будуть занадто великими для роботи в режимі онлайн", – резюмував радник Зеленського.

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Як повдіомляв OBOZ.UA, раніше "Флеш" розповів, як працює новий захист від реактивних "Шахедів".

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