Російські військові використовують Гуляйполе як плацдарм для наступу на Запоріжжя: в ЗСУ розкрили задум ворога

Російські війська після окупації Гуляйполя використовують місто як логістичний плацдарм для накопичення особового складу, техніки та підготовки нових атак. За оцінкою української розвідки, таким чином окупанти намагаються створити умови для подальшого просування в напрямку Запоріжжя та блокування обласного центру.

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Про це повідомив 7 корпус Десантно-штурмових військ ЗСУ. Російські військові облаштовують у Гуляйполі місця зосередження особового складу, командні пункти та укриття для операторів БпЛА, використовуючи промислові об’єкти, ангари й підвали багатоповерхівок.

Чому Гуляйполе важливе для російського наступу

Гуляйполе розташоване поблизу стику Запорізької, Донецької та Дніпропетровської областей. Через місто проходять транспортні маршрути, які дають змогу російським військам перекидати підкріплення та ресурси одразу на кілька напрямків.

До окупації Гуляйполе майже чотири роки залишалося одним із важливих опорних пунктів української оборони. Тепер російські війська намагаються використати міську забудову та транспортну мережу для розвитку наступальних дій на півдні України.

За оцінкою української розвідки, кінцева мета такого використання міста – створення умов для просування в бік Запоріжжя та блокування обласного центру.

Сили оборони б'ють по російській логістиці

Одним із ключових завдань українських військових є руйнування логістики, яка забезпечує російське угруповання в Гуляйполі.

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Основний маршрут постачання проходить через Марфопіль. Відстань від нього до Гуляйполя становить менш як 10 км, а до українських позицій – менш як 20 км. Через це російський транспорт, техніка, цистерни з пальним і підкріплення перебувають у зоні ураження української артилерії та ударних безпілотників.

Підрозділи Сил оборони під оперативним командуванням 7 корпусу ДШВ застосовують дрони середньої дальності, зокрема Darts. Удари по маршрутах постачання ускладнюють доставку ресурсів та підготовку росіян до нових штурмів.

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Окремо українські військові працюють над знищенням інфраструктури, яку росіяни використовують для переміщення військ і вантажів.

Зокрема, серія авіаударів по мостах поблизу Пологів суттєво ускладнила логістику російського угруповання та обмежила можливості противника перекидати техніку й підкріплення.

Через порушення основних маршрутів постачання російські війська дедалі частіше змушені використовувати мототранспорт замість великогабаритної техніки. Такі групи є більш уразливими для українських засобів ураження.

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На Гуляйпільському напрямку сформувалася 20-кілометрова зона ураження

За даними 7 корпусу ДШВ, на Гуляйпільському напрямку зона ураження вже сягає 20 км. У межах цього простору українські безпілотні системи та артилерія суттєво обмежують можливості росіян наближати сили й техніку до переднього краю.

Одним із пріоритетів Сил оборони є виявлення та знищення російських операторів БпЛА. Окупанти ховають їх у міській забудові Гуляйполя, використовуючи промислові споруди та підвали.

Водночас російські війська продовжують тактику інфільтрації. Невеликі піхотні групи намагаються проникати через українські оборонні порядки, після чого українська піхота вступає з ними в безпосередній бій і зупиняє їхнє подальше просування.

Таким чином, українські військові одночасно б'ють по логістиці, операторах БпЛА, техніці та штурмових групах противника. У 7 корпусі ДШВ зазначають, що це є частиною системної роботи Сил оборони з виснаження російського угруповання, яке використовує Гуляйполе як базу для подальших наступальних дій.