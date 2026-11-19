Українські правоохоронці повідомили про підозру російському полковнику Петру Попову, якого слідство вважає причетним до наказів застосовувати хімічну зброю проти українських прикордонників. За даними слідства, російські військові використовували гранати з небезпечною речовиною CS на позиціях Сил оборони у Дніпропетровській області.

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Такі боєприпаси застосовували щонайменше сім разів упродовж кількох місяців. Про це повідомив виконувач обов’язків генерального прокурора Антон Ковальський.

У чому підозрюють російського полковника

Підозрюваний – Петро Попов, командир 345-го десантно-штурмового полку 104-ї гвардійської десантно-штурмової дивізії збройних сил РФ.

За даними слідства, восени 2024 року він спланував та віддав підлеглим наказ застосовувати гранати з хімічною речовиною CS проти українських прикордонників на Дніпропетровщині.

На виконання цих наказів у період із вересня 2024 року до січня 2025 року російські військові скинули щонайменше сім таких гранат на позиції 8-го прикордонного загону Державної прикордонної служби України.

Ідеться про позиції поблизу населених пунктів Іллінка Нікопольського району та Мар’ївка Синельниківського району Дніпропетровської області. Застосування таких засобів під час війни заборонене міжнародним правом.

ОЗХЗ підтвердила відповідність розслідування міжнародним стандартам

До розслідування долучилися прокурори Офісу генерального прокурора та слідчі Головного слідчого управління СБУ у співпраці з Організацією із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ).

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Українські правоохоронці дослідили речові та цифрові докази, встановили походження боєприпасів, обставини їх застосування та причетність російських військових.

17 листопада ОЗХЗ оприлюднила та поширила серед усіх держав – учасниць Конвенції про заборону хімічної зброї результати українського кримінального розслідування.

Технічний секретаріат Організації підтвердив, що процедури збирання, документування та збереження доказів українською стороною відповідали стандартам ОЗХЗ.

Ковальський назвав це важливою оцінкою роботи українських прокурорів, слідчих та експертів, а також результатом ефективної міжнародної співпраці.

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Він наголосив, що Україна має не лише задокументовані факти застосування Росією хімічної зброї, а й підозру конкретному представнику військового командування РФ у відданні відповідних наказів.

"За кожним таким наказом стоїть конкретна особа. І наше головне завдання – довести її вину в суді", – заявив виконувач обов’язків генпрокурора.

Як повідомляв OBOZ.UA, понад 13 300 разів російська окупаційна армія застосовувала хімічні боєприпаси на полі бою від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році. А з 2024 року використання цих речовин ворогом стрімко зросло.