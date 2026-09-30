Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Підписатись
Гарячі теми
Ф'юрі – Джошуа: штучний інтелект назвав переможця супербоюФ'юрі – Джошуа: штучний інтелект назвав переможця супербоюракетаРосія атакувала Київ і область: кількість жертв збільшилась, серед постраждалих – рятувальник. Фото та відеоШтучний інтелект відповів, чи буде нокаут у бою Джошуа – Ф'юріШтучний інтелект відповів, чи буде нокаут у бою Джошуа – Ф'юріДональд Трамп і Володимир ПутінТрамп кличе Путіна в Маямі на G20: чого США хочуть від Кремля та чим це небезпечно для України. Інтерв’ю з ВеселовськимПутін зробив цинічну заяву про Донбас і "гарантії безпеки" для РосіїПутін зробив цинічну заяву про Донбас і "гарантії безпеки" для РосіїРодина Гайден Панеттьєрі відреагувала на судовий позов Володимира Кличка: що вони про це думаютьРодина Гайден Панеттьєрі відреагувала на судовий позов Володимира Кличка: що вони про це думаютьУгорщина робить кроки для зменшення напруженості з Україною: що стало причиною зближення сторінУгорщина робить кроки для зменшення напруженості з Україною: що стало причиною зближення сторінЛітак Дубай – Тель-Авів подав сигнал про викрадення через бійку пілотів: на борту таки були українець і росіянинЛітак Дубай – Тель-Авів подав сигнал про викрадення через бійку пілотів: на борту таки були українець і росіянинСкільки грошей втрачає еконгоміка України через російські обстрілиПутін намагається "вимкнути" економіку України: скільки бюджет втрачає через обстрілиУ російському Каспійську стався вибух у порту: піднявся дим. ФотоУ російському Каспійську стався вибух у порту: піднявся дим. Фото

"Російську армію треба зупинити": партизани "Атеш" влаштували диверсію на  залізничній гілці Донецьк – Мелітополь. Відео

Лілія Рагуцька
Лілія Рагуцька
Time to read2 хв
icon 2,5 т.
"Російську армію треба зупинити": партизани "Атеш" влаштували диверсію на  залізничній гілці Донецьк – Мелітополь. Відео
Залізниця
Джерело: freepik

Агенти військового руху українців та кримських татар "Атеш" продовжують здійснювати диверсії, що завдають удару по російській логістиці. Вони завдали низки ударів по залізниці на тимчасово окупованій території України.

З ладу виведені залізничні шафи на гілці Донецьк – Мелітополь. Подробиці повідомили в Telegram-каналі "Атеш".

Партизани порушили рух на залізничній гілці Донецьк – Мелітополь

У "Атеш" розповіли про "подарунок", який зробили окупантам напередодні "дня возз’єднання" окупованих українських територій з РФ: так пропаганда держави-агресора називає день, коли захоплені частини українських областей були вписані до конституції РФ як частина Росії.

Поки пропагандисти готуються до "свята" – партизани "продовжують логістичний локдаун армії окупантів" на ВОТ України.

Читайте також
Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
icon 3,5 т.
Окупанти в Олешках відбирали продукти, які скинули українські військові, у місті зникають люди – МВА
icon 3,5 т.
Окупанти в Олешках відбирали продукти, які скинули українські військові, у місті зникають люди – МВА
OBOZ.UAOBOZ.UA
icon 2,8 т.
Сили оборони за добу скоротили чисельність армії РФ на майже 1,5 тис. окупантів: дані Генштабу
icon 2,8 т.
Сили оборони за добу скоротили чисельність армії РФ на майже 1,5 тис. окупантів: дані Генштабу
Вадим СторожукВадим Сторожук
icon 2,5 т.
Росія намагається вибити з України капітуляцію: чи спрацює ставка
icon 2,5 т.
Росія намагається вибити з України капітуляцію: чи спрацює ставка

"На залізничному напрямку Донецьк – Мелітополь виведені з ладу три залізничні вузли в районах населених пунктів Луганське, Розівка та Молочанськ. Без цих вузлів порушується управління рухом ешелонів: сигналізація, стрілки та зв’язок на перегонах", – заявили в русі.

''Російську армію треба зупинити'': партизани ''Атеш'' влаштували диверсію на  залізничній гілці Донецьк – Мелітополь. Відео

Диверсії скоєно в Луганському, Розовці та Молочанську

У "Атеш" наголосили, що продовжують перерізати шляхи постачання російського угруповання на півдні України.

"Боєприпаси, техніка та жива сила окупантів залежать від цієї залізниці – і ми відрізаємо їх від постачання. Путін не планує зупиняти війну, незважаючи на величезні втрати, і готує широку мобілізацію. Російську армію та путінський режим необхідно зупинити зарадизагального блага", – зазначено в повідомленні.

 

Як повідомляв OBOZ.UA, на Лиманському напрямку триває операція Сил оборони, відома під назвою "Вівальді". Втрати РФ під час цієї операції перевищують очікування.

Під час третього етапу, як розповіли днями у 3-му армійському корпусі, захисники звільнили три села та відновили контроль над ще двома населеними пунктами.

Окупантів вибили з Нового, Редкодуба та Катеринівки, армія РФ втратила близько 2 000 осіб особового складу, понад 250 загарбників здалися в полон.

Схожі теми
Війна в Україніукраїнські партизанидиверсіязалізниця
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись