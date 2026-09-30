Агенти військового руху українців та кримських татар "Атеш" продовжують здійснювати диверсії, що завдають удару по російській логістиці. Вони завдали низки ударів по залізниці на тимчасово окупованій території України.

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З ладу виведені залізничні шафи на гілці Донецьк – Мелітополь. Подробиці повідомили в Telegram-каналі "Атеш".

Партизани порушили рух на залізничній гілці Донецьк – Мелітополь

У "Атеш" розповіли про "подарунок", який зробили окупантам напередодні "дня возз’єднання" окупованих українських територій з РФ: так пропаганда держави-агресора називає день, коли захоплені частини українських областей були вписані до конституції РФ як частина Росії.

Поки пропагандисти готуються до "свята" – партизани "продовжують логістичний локдаун армії окупантів" на ВОТ України.

"На залізничному напрямку Донецьк – Мелітополь виведені з ладу три залізничні вузли в районах населених пунктів Луганське, Розівка та Молочанськ. Без цих вузлів порушується управління рухом ешелонів: сигналізація, стрілки та зв’язок на перегонах", – заявили в русі.

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У "Атеш" наголосили, що продовжують перерізати шляхи постачання російського угруповання на півдні України.

"Боєприпаси, техніка та жива сила окупантів залежать від цієї залізниці – і ми відрізаємо їх від постачання. Путін не планує зупиняти війну, незважаючи на величезні втрати, і готує широку мобілізацію. Російську армію та путінський режим необхідно зупинити зарадизагального блага", – зазначено в повідомленні.

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Як повідомляв OBOZ.UA, на Лиманському напрямку триває операція Сил оборони, відома під назвою "Вівальді". Втрати РФ під час цієї операції перевищують очікування.

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Окупантів вибили з Нового, Редкодуба та Катеринівки, армія РФ втратила близько 2 000 осіб особового складу, понад 250 загарбників здалися в полон.

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