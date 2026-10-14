''Російську піхоту стирали в заздалегідь створених кілзонах'': стало відомо, яку роль в операції ''Вівальді'' зіграла повна інформаційна тиша. Відео

Під час четвертого етапу операції "Вівальді" на Донеччині українські військові звільнили Зелену Долину, Липове та Колодязі й повернули під контроль близько 101 кв. км території. Важливу роль у просуванні відіграла повна інформаційна тиша, яка допомогла дезорієнтувати російське командування.

Відео дня

Деталі операції та її результати розкрив Третій армійський корпус Збройних сил України у своєму Telegram-каналі. Військові опублікували відео з поясненням тактики наступу та ключових чинників його успіху.

Як українські військові створювали кілзони

Під час попереднього етапу операції українські підрозділи зайняли нові позиції та взяли під контроль висоти. На четвертому етапі там облаштували пункти спостереження й розмістили коригувальників вогню. Завдяки цьому окупанти опинилися в низині під перехресним вогнем і почали тікати.

Українські групи просувалися лісосмугами, обходячи російські вузли оборони. Водночас за допомогою безпілотних систем створювали спеціальні ділянки для ураження противника в районі ізоляції.

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Лише на одній такій ділянці розміром 100 на 100 метрів знищили понад 250 російських окупантів, повідомили в Третьому армійському корпусі. Оператори дронів прозвали такі місця "жмурятнями".

Попри значні втрати, росіяни й далі прибували на ці ділянки, повторюючи шлях попередніх штурмових груп.

Чому інформаційна тиша була важливою

У Третьому армійському корпусі зазначили, що важливу роль в успіху операції відіграла не лише вогнева міць, а й повна інформаційна тиша.

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Водночас у російській армії, за оцінкою українських військових, інформація про ситуацію на фронті спотворювалася під час передавання від командирів рот до командирів батальйонів і полків. Через це російське командування не мало об'єктивної картини того, що відбувалося на полі бою.

Кого Росія кидала в бій після вичерпання резервів

Коли штатні резерви російської армії закінчилися, командування почало відправляти на штурми військових, чиї звичайні завдання не передбачали участі в таких боях. За даними Третього армійського корпусу, до них належали такелажники, екіпажі засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) і танкісти.

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Згодом до штурмів залучили поранених російських військових та іноземних найманців. Як зазначили в корпусі, окупанти масово здавалися в полон і хаотично відступали, що давало українським підрозділам змогу просуватися вперед.

Яких результатів досягли за чотири етапи

За чотири етапи операції "Вівальді" Сили оборони звільнили 277 кв. км території. У Третьому армійському корпусі також повідомили про такі результати:

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Близько 68 тисяч ворожих дронів знищено.

Понад 3800 одиниць російської техніки уражено.

Близько 8 тисяч російських військових втрачено.

Понад 3300 тонн вантажів наземні роботизовані комплекси доправили на передову.

За даними корпусу, роботизовані комплекси забезпечили майже 80% потреб піхоти в логістичних перевезеннях.

У Третьому армійському корпусі зазначили, що тепер російським військам на шляху до так званого поясу фортець доведеться штурмувати українські позиції в лоб. На думку військових, це дасть змогу зменшити втрати Сил оборони та збільшити втрати противника.

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У корпусі наголошують, що операція "Вівальді" продемонструвала ефективність асиметричних рішень: вони дають змогу повертати території меншими силами, завдавати противнику значних втрат і водночас берегти життя українських військових.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що, за словами командира Третього армійського корпусу Андрія Білецького, операція "Вівальді" допомогла зірвати наступ російського угруповання "Запад" і послабити тиск на Куп'янськ-Вузловий. Також українські військові не дали противнику обійти Слов'янсько-Краматорську агломерацію з флангів і перерізати трасу Харків – Слов'янськ, яка має важливе логістичне значення для українських сил на Донбасі.

Загалом за час операції Сили оборони повернули під повний контроль України 16 населених пунктів. У дев'яти з них провели деокупацію, а ще в семи ліквідували російську інфільтрацію та зачистили територію від окупантів.