У вівторок, 24 листопада, російські окупанти атакували безпілотником залізничну станцію Коростень Житомирської області. Внаслідок російського удару загинула одна людина, ще двоє зазнали поранень.

Відео дня

Про це повідомили в "Укрзалізниці". Залізничники евакуювали людей в укриття з приміщення вокзалу та електропоїзда, який перебував поряд у цей час, ніхто з працівників не постраждав.

Що відомо

Росія атакувала залізничну станцію в Коростені вранці 24 листопада. Внаслідок удару загинула людина і ще двоє отримали поранення. Зазначається, що на момент удару біля вокзалу перебував електропоїзд. Залізничники оголосили евакуацію людей з поїзда та будівлі вокзалу, після чого працівники, бригада поїзда та більшість пасажирів перейшли в укриття.

"Моніторинговий центр Укрзалізниці попередив про загрозу. Бригада електропоїзда оголосила про підвищену небезпеку та оголосила евакуацію", – зазначили в "Укрзалізниці". Залізничники також евакуювали людей із будівлі вокзалу. Також додали, що ніхто з працівників внаслідок обстрілу не постраждав.

Також в "Укрзалізниці" наголосили, що після оголошення підвищеної небезпеки критично важливо чітко дотримуватися інструкцій залізничників та оголошень, які лунають, адже це рятує життя.

РЕКЛАМА

Окупанти атакували Коростень. Джерело: ''Укрзалізниця''

"Залишатися поруч із залізничною інфраструктурою під час оголошеної підвищеної небезпеки, коли залізничники проводять евакуацію, означає наражати себе на смертельну небезпеку. Дотримуйтеся інструкцій та подорожуйте безпечно!" – йдеться в повідомленні.

Головні історії дня

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що внаслідок російської атаки на село Гореничі Київської області 19 листопада загинула 44-річна Людмила Дмитренко. Без матері залишилися троє її синів, двоє з яких народилися у 2023 році.