Російський безпілотний літальний апарат укотре порушив повітряний простір країни НАТО. У ніч на 24 листопада БПЛА ненадовго залетів до Польщі під час нічної атаки Росії на західні регіони України.

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Дозвіл на збиття об’єкта пілот отримав, але, оцінивши ризики, не став застосовувати озброєння. Про це повідомляє Оперативне командування Збройних сил Польщі.

Реакція польської армії

За даними польського військового командування, під час нічного удару Росії по цілях у західній частині України сталося короткочасне порушення польського повітряного простору російським безпілотним літальним апаратом.

У відповідь на загрозу Оперативне командування Збройних сил Польщі задіяло необхідні сили й засоби системи протиповітряної оборони. Об’єкт безперервно відстежували військові радіолокаційні системи на всьому маршруті польоту. Ситуацію постійно моніторили, було надано дозвіл на знищення об’єкта.

Однак після зміни курсу безпілотного літального апарата на східний напрямок, з огляду на потенційну загрозу цивільному населенню та можливі наслідки збиття об’єкта, було ухвалено рішення утриматися від застосування озброєння через наявний ризик завдання шкоди.

Попри це, у відомстві наголосили, що Збройні сили країни безперервно моніторять ситуацію в повітряному просторі, а сили й засоби системи протиповітряної оборони перебувають у постійній готовності до реагування на будь-які загрози.

Повітряна тривога в Польщі та реакція

Урядовий центр безпеки Польщі оголошував повітряну тривогу у частині Люблінського воєводства.

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"Увага! Загроза повітряного нападу. Знайдіть безпечне місце. Виконуйте розпорядження служб. Очікуйте на подальші повідомлення", – таке сповіщення отримували громадяни Польщі вночі 24 листопада.

OSINT-аналітик Ярослав Вольський повідомив у соцмережі Х, що близько 23:00 російський БПЛА з реактивним двигуном виконав петлю над Польщею за маршрутом: Дорогуськ – Турка – Бусьно – Лещанни – Холм – Бжезно. Оскільки під час перехоплення БПЛА пролітав над густонаселеним районом, було ухвалено рішення не збивати його.

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За його словами, це була цілеспрямована робота росіян. Водночас аналітик упевнений, що цього разу агресор обрав маршрут над населеним районом, щоб завдана шкода з великою ймовірністю мала призвести до жертв.

Як повідомляв OBOZ.UA, 20 листопада у Польщі під час атаки РФ на Україну впали ракети X-101 і реактивний "Шахед". На ситуацію відреагували керівництво країни та НАТО.