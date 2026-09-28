Російська армія ввечері в понеділок, 28 вересня, націлила реактивний БпЛА типу "Шахед" на міжнародний пункт пропуску "Ягодин" на кордоні Волинської області з Польщею. Вибух пошкодив приміщення КПП на в'їзд до терміналу.

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Атаку підтвердив очільник Волинської ОДА (ОВА) Роман Романюк. На своєму каналі в Telegram він написав, що інформації про потерпілих (станом на 19:00) не було.

Тривога на Волині була оголошена близько 17:30. За даними мережі, сирени також звучали в прикордонних громадах Польщі, а саме в Люблінському воєводстві.

Оперативне командування Збройних сил РП повідомило, що польська військова авіація піднімалася в повітря "у зв'язку з ударами Російської Федерації по території заходу України". Наземні системи протиповітряної оборони й радіолокаційної розвідки також перебували у стані готовності.

У Варшаві пояснювали, що ці заходи мали превентивний характер і були спрямовані на забезпечення безпеки польського повітряного простору, особливо в районах, прилеглих до зон обстрілу.

Голова ОВА Романюк розповів, що один реактивний дрон-камікадзе пролетів Камінь-Каширський, а потім Ковельський район. Безпілотник противника вдарив біля території сусідньої країни.

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"На жаль, є влучання неподалік кордону з Республікою Польща в с. Старовойтове (МПП "Ягодин")... Ударною хвилею пошкоджено приміщення КПП на в'їзд у термінал. Звернень щодо травмованих і загиблих не надходило", – проінформував чиновник, закликавши жителів Волині не ігнорувати повітряну тривогу.

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Як раніше писав OBOZ.UA, у Міністерства з відновлення, інфраструктури та транспорту України з'явилась ідея: через російські обстріли прикордонних пунктів пропуску перенести останні на іноземну територію. Відомство вже навіть веде переговори з кількома державами про таку можливість, розповідав перший заступник міністра Сергій Деркач.

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