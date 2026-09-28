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Російський реактивний "Шахед" упав на кордоні з Польщею: в сусідній країні оголошували повітряну тривогу. Відео

Дар'я Дурова
Дар'я Дурова
Time to read2 хв
icon 1,0 т.
Російський реактивний "Шахед" упав на кордоні з Польщею: в сусідній країні оголошували повітряну тривогу. Відео
Росія атакувала кордон
Джерело: Скриншот відео

Російська армія ввечері в понеділок, 28 вересня, націлила реактивний БпЛА типу "Шахед" на міжнародний пункт пропуску "Ягодин" на кордоні Волинської області з Польщею. Вибух пошкодив приміщення КПП на в'їзд до терміналу.

Атаку підтвердив очільник Волинської ОДА (ОВА) Роман Романюк. На своєму каналі в Telegram він написав, що інформації про потерпілих (станом на 19:00) не було.

Тривога на Волині була оголошена близько 17:30. За даними мережі, сирени також звучали в прикордонних громадах Польщі, а саме в Люблінському воєводстві.

Оперативне командування Збройних сил РП повідомило, що польська військова авіація піднімалася в повітря "у зв'язку з ударами Російської Федерації по території заходу України". Наземні системи протиповітряної оборони й радіолокаційної розвідки також перебували у стані готовності.

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У Варшаві пояснювали, що ці заходи мали превентивний характер і були спрямовані на забезпечення безпеки польського повітряного простору, особливо в районах, прилеглих до зон обстрілу. 

Голова ОВА Романюк розповів, що один реактивний дрон-камікадзе пролетів Камінь-Каширський, а потім Ковельський район. Безпілотник противника вдарив біля території сусідньої країни.

Російський реактивний ''Шахед'' упав на кордоні з Польщею: в сусідній країні оголошували повітряну тривогу. Відео

Реактивний російський дрон біля українського кордону

Джерело: Скриншот ролика

Російський реактивний ''Шахед'' упав на кордоні з Польщею: в сусідній країні оголошували повітряну тривогу. Відео

Безпілотик намагався атакувати "Ягодин"

Джерело: Скриншот ролика

Російський реактивний ''Шахед'' упав на кордоні з Польщею: в сусідній країні оголошували повітряну тривогу. Відео

Дим після влучання

Джерело: Скриншот ролика

"На жаль, є влучання неподалік кордону з Республікою Польща в с. Старовойтове (МПП "Ягодин")... Ударною хвилею пошкоджено приміщення КПП на в'їзд у термінал. Звернень щодо травмованих і загиблих не надходило", – проінформував чиновник, закликавши жителів Волині не ігнорувати повітряну тривогу.

Російський реактивний ''Шахед'' упав на кордоні з Польщею: в сусідній країні оголошували повітряну тривогу. Відео

Повідомлення Романа Романюка

Джерело: Скриншот Telegram

Російський реактивний ''Шахед'' упав на кордоні з Польщею: в сусідній країні оголошували повітряну тривогу. Відео

Текст допису

Джерело: Скриншот Telegram-каналу Романа Романюка

Як раніше писав OBOZ.UA, у Міністерства з відновлення, інфраструктури та транспорту України з'явилась ідея: через російські обстріли прикордонних пунктів пропуску перенести останні на іноземну територію. Відомство вже навіть веде переговори з кількома державами про таку можливість, розповідав перший заступник міністра Сергій Деркач.

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