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Російський "Шахед" не долетів до цілі: ВМС показали роботу дрона-перехоплювача. Відео

Дар'я ДуроваДар'я Дурова
Time to read1 хв
2,5 т.
Російський "Шахед" не долетів до цілі: ВМС показали роботу дрона-перехоплювача. Відео
Український МБЕК запустив дрон-перехоплювач і знищив "Шахед". Ілюстративний колаж

Військово-морські сили ЗС України застосовують багатоцільові морські безекіпажні катери Sargan 3000 як носії дронів-перехоплювачів Sting. Ці безпілотники полюють на ворожі "Шахеди" в акваторії Чорного моря.

Відповідним відео 21 жовтня поділилася в Telegram пресслужба ВМС. "Боротьба дронів триває!" – йдеться в повідомленні.

Камера, встановлена на Sargan 3000, зафіксувала підняття нашого перехоплювача в повітря. Після цього військові показали кадри, зняті зі Sting. Цей БпЛА підлетів до російського дрона-камікадзе типу "Шахед" знизу і врізався в нього, знищивши ворожу ціль.

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Російський ''Шахед'' не долетів до цілі: ВМС показали роботу дрона-перехоплювача. Відео

Безпілотник-перехоплювач Sting. Джерело: Скриншот ролика

Російський ''Шахед'' не долетів до цілі: ВМС показали роботу дрона-перехоплювача. Відео

Російський "Шахед". Джерело: Скриншот ролика

Характеристики Sargan 3000

Цей надводний дрон вітчизняного виробництва ВМС ЗСУ офіційно прийняли на озброєння у квітні 2026 року. Він може працювати на відстані до 1600 кілометрів, розвиваючи швидкість до 40–55 вузлів (орієнтовно 75–100 кілометрів на годину).

Sargan 3000 здатен нести на собі 450 кілограмів корисного навантаження.

Російський ''Шахед'' не долетів до цілі: ВМС показали роботу дрона-перехоплювача. Відео

Повний текст допису. Джерело: Скриншот Telegram

Як писав OBOZ.UA, раніше МБЕК Sargan 3000 знищив "Шахед" із турелі, встановленої на борту. Ворожий безпілотник уразили, коли він перебував на mesh-мережі.

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