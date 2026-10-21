Російський ''Шахед'' не долетів до цілі: ВМС показали роботу дрона-перехоплювача. Відео

Військово-морські сили ЗС України застосовують багатоцільові морські безекіпажні катери Sargan 3000 як носії дронів-перехоплювачів Sting. Ці безпілотники полюють на ворожі "Шахеди" в акваторії Чорного моря.

Відео дня

Відповідним відео 21 жовтня поділилася в Telegram пресслужба ВМС. "Боротьба дронів триває!" – йдеться в повідомленні.

Камера, встановлена на Sargan 3000, зафіксувала підняття нашого перехоплювача в повітря. Після цього військові показали кадри, зняті зі Sting. Цей БпЛА підлетів до російського дрона-камікадзе типу "Шахед" знизу і врізався в нього, знищивши ворожу ціль.

"Українські воїни постійно адаптуються до нових викликів і роблять усе можливе для захисту цивільного населення та інфраструктури", – зазначили у Військово-морських силах.

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Характеристики Sargan 3000

Цей надводний дрон вітчизняного виробництва ВМС ЗСУ офіційно прийняли на озброєння у квітні 2026 року. Він може працювати на відстані до 1600 кілометрів, розвиваючи швидкість до 40–55 вузлів (орієнтовно 75–100 кілометрів на годину).

Sargan 3000 здатен нести на собі 450 кілограмів корисного навантаження.

Головні історії дня

Як писав OBOZ.UA, раніше МБЕК Sargan 3000 знищив "Шахед" із турелі, встановленої на борту. Ворожий безпілотник уразили, коли він перебував на mesh-мережі.