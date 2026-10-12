''Російський удар обірвав їх життя'': з'явились дані про родину переселенців, яка загинула в Запоріжжі. Фото

Через російський удар КАБами по Запоріжжю загинула родина переселенців з чотирьох осіб. Це – 17-річна Евеліна Ваган, мама – Ольга Ваган разом з чоловіком Дмитром та бабуся – Людмила Решетніченко.

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Про це йдеться на Facebook-сторінці "Їх убила Росія". Трагедія сталася рано-вранці 10 жовтня.

РФ убила родину

"Запоріжжя. Цілу родину переселенців убили російські терористи 10 жовтня, ударивши керованою авіабомбою по житловому будинку…", – йдеться у повідомленні.

Евеліна була першокурсницею та раніше навчалася в Балабинській гімназії "Престиж".

9 жовтня родина відзначила день народження мами Ольги, однак уже наступного дня російський удар забрав їхні життя.

На сторінці Балабинського ліцею "Престиж" зазначили, що Евеліна була надзвичайно чуйною та ніжною з відкритою душею і добрим серцем. Вона мала талант до творчості й створювала дивовижні скульптурні роботи. Дівчинка мріяла про майбутнє, будувала плани та готувалася розпочати новий, дорослий етап свого життя.

"Евеліна… Ще вчора попереду було стільки мрій, планів, надій, стільки незвіданого й прекрасного. Навчання, нові відкриття, творчість, майбутнє, яке тільки починало розкривати перед нею свої двері. Вона мала жити, радіти, любити, творити, досягати вершин… Мала прожити довге й щасливе життя", – йдеться у повідомленні.

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Що передувало

Уранці 10 жовтня Росія завдала ударів КАБами по Запоріжжю.Унаслідок атаки зруйновано під'їзду п'ятиповерховому житловому будинку. Ворог атакував багатоповерхівку цілеспрямовано. Відомо про 23 загиблих, серед них – четверо дітей, понад 30 людей постраждали.

Як писав OBOZ.UA, на удар ворогавідреагував президент Володимир Зеленський. Він пов’язав атаку окупантів з послабленням санкцій проти Росії на експорт дизельного пального. Глава держави закликав міжнародних партнерів посилити тиск на Москву.