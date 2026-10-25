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Російський удар знищив останній будівельний ТЦ "Епіцентр" у Харкові. Фото і відео

Олексій ЛютіковОлексій Лютіков
Time to read1 хв
1,6 т.
Російський удар знищив останній будівельний ТЦ "Епіцентр" у Харкові. Фото і відео
РФ знищила останній будівельний центр "Епіцентр" у Харкові. Джерело: Колаж OBOZ.UA

Російська окупаційна армія продовжує систематично завдавати ударів по цивільних об’єктах, зокрема по торговельних центрах і гіпермаркетах. Увечері 24 жовтня путінські війська знищили в Харкові останній будівельний центр "Епіцентр".

Торговельний центр в Основ’янському районі атакували ракетами. Про атаку в Telegram повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

Наслідки терору

Обстріл торговельного центру в Основ’янському районі стався близько 19:00. За інформацією міської влади, постраждалих немає, відвідувачів і персонал ТЦ евакуювали завчасно.

Російський удар знищив останній будівельний ТЦ ''Епіцентр'' у Харкові. Фото і відео

На місці атаки постраждали рятувальники. Джерело: ДСНС

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Того ж вечора російські війська завдавали ударів по Харкову реактивними дронами. Терехов повідомив, що, крім Основ’янського, постраждали Індустріальний і Новобаварський райони.

У ДСНС уточнили, що в Харкові внаслідок російської атаки постраждали четверо людей, серед них троє рятувальників. За інформацією відомства, увечері 24 жовтня противник атакував безпілотниками торговий центр в Основ’янському районі та цивільне підприємство в Індустріальному районі міста.

Під час ліквідації наслідків ворог завдав повторних ударів по місцях роботи підрозділів ДСНС. Постраждали двоє рятувальників, повністю знищена пожежна автоцистерна. У торговому центрі виникла масштабна пожежа. Під час її гасіння постраждав ще один рятувальник.

Російський удар знищив останній будівельний ТЦ ''Епіцентр'' у Харкові. Фото і відео

Знищений пожежний автомобіль. Джерело: ДСНС

Російський удар знищив останній будівельний ТЦ ''Епіцентр'' у Харкові. Фото і відео

На місці атаки працювали рятувальники. Джерело: ДСНС

Російський удар знищив останній будівельний ТЦ ''Епіцентр'' у Харкові. Фото і відео

Окупанти знищили торговий центр. Джерело: ДСНС

Російський удар знищив останній будівельний ТЦ ''Епіцентр'' у Харкові. Фото і відео

Постраждали рятувальники. Джерело: ДСНС

Нагадаємо, у ніч на 22 жовтня російські війська завдали кількох ударів балістичними ракетами по Києву. Унаслідок атаки є загиблий, постраждалі та руйнування в різних районах столиці.

Як писав OBOZ.UA, президент України Володимир Зеленський заявив, що головною метою російського диктатора Володимира Путіна залишається повне захоплення України, а не лише утримання вже окупованих територій. За словами глави держави, навіть можливі політичні зміни у США не усунуть загрозу російської агресії, доки Росією керує Путін.

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