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Розганяється до 310 км/год: в Україні кодифікували дрон-перехоплювач Blade

Ольга Ганюкова
Ольга Ганюкова
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Розганяється до 310 км/год: в Україні кодифікували дрон-перехоплювач Blade
Дрон-перехоплювач Blade пройшов кодифікацію Міністерства оборони України. Джерело: phantomdefense.tech

В Україні кодифікували дрон-перехоплювач Blade української компанії Phantom Defense. Безпілотник призначений для перехоплення дронів літакового типу та здатен розвивати швидкість до 310 км/год.

Після кодифікації Blade переходить від етапу розробки та випробувань до готовності до постачання Силам оборони. Про це повідомляє компанія Phantom Defense

Що відомо про Blade

Дрон-перехоплювач Blade пройшов кодифікацію Міністерства оборони України. У Phantom Defense зазначили, що це важливий етап, який переводить систему від розробки та випробувань до готовності до постачання Силам оборони.

Blade є частиною інтегрованої системи протидії безпілотникам Phantom Defense. Вона об'єднує засоби виявлення, радіоелектронної боротьби, кінетичні перехоплювачі та платформу ситуаційної обізнаності й управління боєм.

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Розганяється до 310 км/год: в Україні кодифікували дрон-перехоплювач Blade

В Україні кодифікували дрон-перехоплювач Blade. Джерело: phantomdefense.tech

Характеристики дрона

Blade розроблений для перехоплення безпілотників літакового типу. Перехоплювач може розвивати максимальну швидкість до 310 км/год, працювати на дальності до 30 км і нести до 0,5 кг корисного навантаження.

Система вертикального злету та посадки дає змогу запускати Blade з необлаштованих майданчиків без прив'язки до злітно-посадкових смуг.

Денна та тепловізійна камери забезпечують можливість роботи цілодобово.

Керування та замовлення Blade

Blade має наземну станцію керування, яка забезпечує передавання телеметрії та відео, а також керування польотом. Оператор отримує автоматизоване робоче місце у форматі кейса, час автономної роботи якого становить від чотирьох годин.

У Phantom Defense також повідомили, що незабаром перехоплювач стане доступним для замовлення на Brave1 Market.

Phantom Defense – українська оборонно-технологічна компанія, яка розробляє системи протидії безпілотним загрозам. За її даними, продукцію компанії вже застосовують у бойових умовах в Україні.

Розганяється до 310 км/год: в Україні кодифікували дрон-перехоплювач Blade

В Україні кодифікували дрон-перехоплювач Blade. Джерело: phantomdefense.tech

Як повідомляв OBOZ.UA, Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до постачання Збройним силам України наземний роботизований комплекс Varkhan. Під час випробувань платформа продемонструвала здатність перевозити сотні кілограмів вантажу на відстань у кілька десятків кілометрів, зокрема складною місцевістю. 

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