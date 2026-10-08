Розганяється до 310 км/год: в Україні кодифікували дрон-перехоплювач Blade
В Україні кодифікували дрон-перехоплювач Blade української компанії Phantom Defense. Безпілотник призначений для перехоплення дронів літакового типу та здатен розвивати швидкість до 310 км/год.
Після кодифікації Blade переходить від етапу розробки та випробувань до готовності до постачання Силам оборони. Про це повідомляє компанія Phantom Defense
Що відомо про Blade
Дрон-перехоплювач Blade пройшов кодифікацію Міністерства оборони України. У Phantom Defense зазначили, що це важливий етап, який переводить систему від розробки та випробувань до готовності до постачання Силам оборони.
Blade є частиною інтегрованої системи протидії безпілотникам Phantom Defense. Вона об'єднує засоби виявлення, радіоелектронної боротьби, кінетичні перехоплювачі та платформу ситуаційної обізнаності й управління боєм.
Характеристики дрона
Blade розроблений для перехоплення безпілотників літакового типу. Перехоплювач може розвивати максимальну швидкість до 310 км/год, працювати на дальності до 30 км і нести до 0,5 кг корисного навантаження.
Система вертикального злету та посадки дає змогу запускати Blade з необлаштованих майданчиків без прив'язки до злітно-посадкових смуг.
Денна та тепловізійна камери забезпечують можливість роботи цілодобово.
Керування та замовлення Blade
Blade має наземну станцію керування, яка забезпечує передавання телеметрії та відео, а також керування польотом. Оператор отримує автоматизоване робоче місце у форматі кейса, час автономної роботи якого становить від чотирьох годин.
У Phantom Defense також повідомили, що незабаром перехоплювач стане доступним для замовлення на Brave1 Market.
Phantom Defense – українська оборонно-технологічна компанія, яка розробляє системи протидії безпілотним загрозам. За її даними, продукцію компанії вже застосовують у бойових умовах в Україні.
Як повідомляв OBOZ.UA, Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до постачання Збройним силам України наземний роботизований комплекс Varkhan. Під час випробувань платформа продемонструвала здатність перевозити сотні кілограмів вантажу на відстань у кілька десятків кілометрів, зокрема складною місцевістю.
Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!