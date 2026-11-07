Розробники комплексу ''Ай-Петрі'' навчилися перемагати російські ''Герані'': як їм це вдалося

Українські розробники комплексу "Ай-Петрі" вдосконалили систему, щоб ефективніше виявляти та нейтралізувати російські ударні безпілотники "Герань". Зокрема, комплекс навчився виявляти дрони на значно більшій відстані та руйнувати їхні канали зв'язку через MESH-модеми.

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Це дозволяє зривати взаємодію безпілотників у повітрі й передавати інформацію про загрози підрозділам ППО. Про це розповіла воєнна кореспондентка Ольга Калиновська у своїй колонці для Цензор.Нет.

Як "Ай-Петрі" протидіє російським "Гераням"

Спочатку комплекс "Ай-Петрі" створили для виявлення та протидії російським розвідувальним безпілотникам, зокрема "Орланам", "Залам" і "Суперкамам". На озброєння його взяли у 2024 році, після чого розробники постійно оновлювали програмне забезпечення у відповідь на модернізацію російських дронів.

Нині пріоритетною ціллю стали реактивні "Герані-4" та "Герані-5", які можуть розвивати швидкість до 600 км/год. Розробники збільшили дальність їх виявлення: якщо перші комплекси сканували територію в радіусі 20–30 км, то тепер цей показник зріс у рази.

Завчасне виявлення дає більше часу для протидії. За словами директора з досліджень і розробок "Сторквей" Станіслава Копилова, зафіксовані випадки, коли після роботи комплексу російський дрон відхилявся від початкової цілі на 800 метрів.

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Як українські розробники руйнують MESH-мережу дронів

З осені 2025 року росіяни почали встановлювати на "Герані" китайські MESH-модеми. Завдяки їм безпілотники можуть обмінюватися інформацією, коригувати курс і передавати дані один одному, якщо один із дронів потрапляє під дію РЕБ.

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Розробники "Ай-Петрі" внесли зміни в програмне забезпечення, які дозволяють виявляти радіообмін між такими безпілотниками та створювати спеціальні перешкоди. Вони порушують обмін даними між дронами, через що MESH-мережа розпадається, а окремі БПЛА стають цілями для української ППО.

Згодом росіяни додали до MESH-модемів наземні ретранслятори. У відповідь Сили оборони створили над столицею так званий анти-MESH-купол, у якому важливу роль відіграє "Ай-Петрі".

Комплекс не глушить українські безпілотники

Одна з головних переваг "Ай-Петрі" – система розпізнавання "свій-чужий". Вона дозволяє подавляти сигнали ворожих БПЛА, не заважаючи роботі українських дронів-перехоплювачів.

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Крім того, комплекс може автоматично визначати частоти, які потрібно глушити, та ті, на які не можна впливати. Це зменшує ризик помилкового подавлення власних безпілотників.

За словами військових, установка також допомагає суміжним підрозділам розпізнавати дрони в небі, оскільки не лише подавляє сигнали, а й виявляє та аналізує інформацію з бортів.

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Які ще цілі може знешкоджувати "Ай-Петрі"

Комплекс має профілі протидії FPV-дронам та керованим авіабомбам, однак його основна спеціалізація – боротьба з реактивними "Геранями". За словами військових, на Запорізькому напрямку були випадки, коли після роботи "Ай-Петрі" чотири російські авіабомби впали, але не вибухнули.

Фахівці також наголошують, що найкраще комплекс працює у складі спільної системи з іншими засобами радіоелектронної боротьби, радарами, ППО та дронами-перехоплювачами. Обмін інформацією між підрозділами дозволяє ефективніше виявляти та знищувати повітряні цілі.

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Розробники готуються до нових російських технологій

Росія продовжує вдосконалювати навігаційні системи своїх дронів. Зокрема, на модернізованих реактивних "Геранях" використовують модуль "Комета-М" із 16 антенними елементами, які допомагають відсікати перешкоди від українських РЕБ.

Виконавчий директор громадської спілки "Радіоелектронний альянс України" Денис Анісіфоров зазначив, що в Україні працюють близько 250 підприємств у сфері радіоелектроніки, однак лише приблизно десяток із них створює складні технологічні продукти. Серед таких компаній він назвав "Сторквей".

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Наразі розробники "Ай-Петрі" працюють над посиленням протидії навігаційним сигналам російських дронів. Ще одним майбутнім викликом може стати російська супутникова система зв'язку "Рассвет", аналог Starlink, якщо її почнуть використовувати для керування безпілотниками.

Як повідомляв OBOZ.UA, Збройні Сили України отримали 20 комплексів протидії технічним розвідкам "Ай-Петрі". Про це лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко повідомив у соцмережах. Він додав, що ця партія техніки профінансована спільно із західними партнерами з НАТО.