''Рятував життя'': від удару ворожого КАБу загинув військовий хірург Артем ''Кусто'' Багрій. Фото

На фронті загинув військовий хірург Артем Багрій на псевдо "Кусто". Життя чоловіка обірвала ворожа керована авіаційна бомба (КАБ).

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На війні він допомагав пораненим та рятував їхні життя. Про це повідомили у Четвертому окремому медичному батальйоні.

"Друг Кусто – в строю! Ворожий удар керованою авіабомбою забрав життя нашого побратима – хірурга друга Кусто. Від початку 2024 року він став частиною батальйону, де стабілізував та рятував життя поранених бійців", – йдеться у повідомленні.

Що відомо про загиблого

Як розповіли у підрозділі, після створення Четвертого окремого медичного батальйону "Кусто" долучився до його передової хірургічної групи.

Загибель Артема Багрія унаслідок російського удару стала болючою втратою для побратимів і всіх, хто знав його та працював поруч. "Кусто" запам’ятався як людина з добрим серцем, неабияким розумом і високою професійною майстерністю хірурга.

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"Завдяки його зусиллям бійці отримували шанс на майбутнє та повноцінне життя, а не трагічний фінал. Честь і світла пам'ять Герою! Пам’ять про тебе буде жити вічно!" – зазначається у повідомленні.

Про місце та час поховання військового медика буде відомо пізніше.

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