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"Рятував життя": від удару ворожого КАБу загинув військовий хірург Артем "Кусто" Багрій. Фото

Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
Time to read1 хв
4,7 т.
"Рятував життя": від удару ворожого КАБу загинув військовий хірург Артем "Кусто" Багрій. Фото
Військовий хірург Артем Багрій

На фронті загинув військовий хірург Артем Багрій на псевдо "Кусто". Життя чоловіка обірвала ворожа керована авіаційна бомба (КАБ).

На війні він допомагав пораненим та рятував їхні життя. Про це повідомили у Четвертому окремому медичному батальйоні.

"Друг Кусто – в строю! Ворожий удар керованою авіабомбою забрав життя нашого побратима – хірурга друга Кусто. Від початку 2024 року він став частиною батальйону, де стабілізував та рятував життя поранених бійців", – йдеться у повідомленні.

''Рятував життя'': від удару ворожого КАБу загинув військовий хірург Артем ''Кусто'' Багрій. Фото

Життя чоловіка обірвав КАБ. Джерело: Instagram/med4.ab3

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Що відомо про загиблого

Як розповіли у підрозділі, після створення Четвертого окремого медичного батальйону "Кусто" долучився до його передової хірургічної групи.

''Рятував життя'': від удару ворожого КАБу загинув військовий хірург Артем ''Кусто'' Багрій. Фото

Життя чоловіка обірвав КАБ. Джерело: Facebook/Viktoriia Kovach

Загибель Артема Багрія унаслідок російського удару стала болючою втратою для побратимів і всіх, хто знав його та працював поруч. "Кусто" запам’ятався як людина з добрим серцем, неабияким розумом і високою професійною майстерністю хірурга.

"Завдяки його зусиллям бійці отримували шанс на майбутнє та повноцінне життя, а не трагічний фінал. Честь і світла пам'ять Герою! Пам’ять про тебе буде жити вічно!" – зазначається у повідомленні.

Про місце та час поховання військового медика буде відомо пізніше.

''Рятував життя'': від удару ворожого КАБу загинув військовий хірург Артем ''Кусто'' Багрій. Фото

Пост. Джерело: Скриншот

Нагадаємо, на фронті загинула молода бойова медикиня Діана Горун на псевдо "Марена". Життя дівчини обірвалося внаслідок атаки російського безпілотника. Їй назавжди залишиться 23 роки.

Як повідомляв OBOZ.UA, унаслідок артилерійського обстрілу у ніч проти 1 жовтня загинула бойова медикиня Іванна "Гайка" Куценко. Вона несла службу в одному з підрозділів морської піхоти. Захисниці назавжди залишиться 33 роки.

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