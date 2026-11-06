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Рютте: в України дуже сильна армія, але Путін готовий відправити на загибель понад мільйон своїх людей

Іван ЧерленськийІван Черленський
Time to read1 хв
474
Рютте: в України дуже сильна армія, але Путін готовий відправити на загибель понад мільйон своїх людей
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Джерело: GettyImages

Україна має потужну армію чисельністю близько 800 тисяч військових, яка пристосована до ведення сучасної війни із застосуванням дронів. Водночас Росія накопичує величезні військові ресурси, а її диктатор Володимир Путін готовий відправити на загибель понад мільйон власних громадян.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Він також порівняв чисельність українського війська зі збройними силами Німеччини.

За словами генсека Альянсу, вся німецька армія налічує лише близько шостої частини від кількості українських військовослужбовців.

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Рютте підкреслив, що українська армія добре адаптована до сучасної війни з використанням безпілотників. Водночас він закликав зважати на масштаби військових ресурсів, які накопичує Росія.

Окремо генсек НАТО наголосив, що російський диктатор Володимир Путін готовий жертвувати величезною кількістю людських життів заради продовження війни.

"Ви маєте справу з лідером, який готовий відправити на загибель понад мільйон власних громадян", – заявив Рютте.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що генеральний секретар НАТО не вважає ймовірною однозначну перемогу України чи Росії у війні. На думку, Рютте подібні конфлікти зазвичай завершуються мирною угодою, що передбачає компроміс між сторонами. Він також закликав європейські країни не втрачати пильності щодо Росії навіть після завершення бойових дій.

Генсек Альянсу пояснив, що нині значна частина російських військових задіяна у війні проти України, тому загроза з боку Росії безпосередньо біля кордонів НАТО менш відчутна. Однак навіть після завершення війни величезна російська армія нікуди не зникне.

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