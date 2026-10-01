Президент України Володимир Зеленський заявив про нові результати українських далекобійних ударів по об’єктах, пов’язаних із російською військовою діяльністю. Серед уражених цілей, були місце запуску та зберігання ударних дронів, нафтовий об’єкт і склад забезпечення російських окупаційних військ.

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Українські військові уразили ціль у Чорному морі. Про це очільник держави заявив у своєму Telegram-каналі.

Крім того, під удар потрапило місце запуску та зберігання ударних безпілотників в Орловській області РФ.

Також відбулося ураження нафтового об’єкта в Самарській області. Ще однією ціллю став склад забезпечення російських окупаційних військ у Брянській області.

Президент окремо подякував військовослужбовцям та працівникам української оборонної промисловості, які забезпечують можливість завдавати ударів по цілях, пов’язаних із російською війною.

"І сьогодні теж є важливі результати наших дипстрайків. Уражено ціль у Чорному морі, також – місце пуску та зберігання ударних дронів в Орловському регіоні", – заявив Зеленський.

Він додав, що українські сили також застосували "санкції" щодо нафтового об’єкта в Самарському регіоні та складу забезпечення окупантів у Брянському регіоні.

"Саме такі справедливі відповіді зараз потрібні. Будемо й надалі позбавляти Росію можливості продовжувати цю війну", – сказав президент.

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