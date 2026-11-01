СБУ уразила російський ракетний комбінат та обʼєкти ППО на 70 млн дол.: деталі ударів

Воїни Служби безпеки України завдали низку нищівних ударів по військових цілях ворога. У Ростовській області уражено комбінат "Каменський", задіяний у виробництві ракет, якими Росія тероризує Україну.

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Також воїни прорідили російську ППО в цьому ж регіоні РФ. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Що відомо про останні удари СБУ

Служба безпеки цього разу, за словами глави держави, зосередила увагу на Ростовській області РФ.

"Наші далекобійні санкції – у Ростовському регіоні. Уражено комбінат Каменський – підприємство російського ОПК, яке залучене до виробництва ракет", – зазначив Зеленський.

За даними Генштабу ЗСУ, комбінат Каменський виробляє тверде ракетне паливо для реактивних систем залпового вогню "Ураган", "Смерч" і "Торнадо-С", а також для низки ракет та авіаційних боєприпасів. Удари по таких підприємствах зменшують можливості російської армії обстрілювати українські міста й села з РСЗВ.

Також у Ростовській області силами СБУ було уражено й комплекс "Панцир-С2" та командно-штабну машину системи С-400 "Тріумф".

Загальна вартість уражених об’єктів ППО – близько 70 мільйонів доларів.

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"Дякую воїнам СБУ та іншим складовим Сил оборони за влучність! Справедливо захищаємося від російської агресії та робимо все, щоб зменшити можливості Росії її продовжувати", – підкреслив президент.

Нагадаємо, напередодні у Генштабі звітували, що у ніч проти 31 жовтня Сили оборони атакували російський комбінат "Каменський" у Ростовській області, де виготовляють тверде ракетне паливо. Унаслідок удару загорівся склад готової продукції, окрім того, пошкоджено чотири виробничі цехи.

Під час операції було використано ударні безпілотники та берегові ракетні комплекси "Нептун" Військово-морських сил ЗСУ.

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Чи Зеленський говорив про той самий удар, чи СБУ атакували підприємство повторно – наразі невідомо.

Як повідомляв OBOZ.UA, у ніч проти 1 листопада у Нижньогородській області РФ лунали вибухи: регіон атакували дрони. Під ударом опинилося місто Кстово і розташований там нафтопереробний завод.

Після влучань на НПЗ, що є четвертим за потужністю в РФ, спалахнула потужна пожежа.