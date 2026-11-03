СБУ затримала російську інформаторку, яка коригувала удари по Харкову: наступним її ''завданням'' був теракт. Фото

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Додати до бажаних джерел
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Гарячі теми
Росія завдала удару по Харкову: пошкоджено медзаклад, постраждали понад 70 людейРосія завдала удару по Харкову: пошкоджено медзаклад, постраждали понад 70 людейЗакрила собою онучок: з’явились подробиці про жінку, яку Росія вбила ударом по Вінниччині. ФотоЗакрила собою онучок: з’явились подробиці про жінку, яку Росія вбила ударом по Вінниччині. ФотоДе дивитися "Шахтар" – "Спортінг". Розклад трансляцій Ліги чемпіонівДе дивитися "Шахтар" – "Спортінг". Розклад трансляцій Ліги чемпіонівОдна з ракет влучила у хоспіс: у Дніпрі внаслідок атаки РФ є руйнування і жертви, пострадали 20 людей. Фото і відеоОдна з ракет влучила у хоспіс: у Дніпрі внаслідок атаки РФ є руйнування і жертви, пострадали 20 людей. Фото і відеоХто така Валентина МолодаП’яні ДТП та організація протестів з побиттям під будинком вчителя: що відомо про "медика швидкої", яка зібрала натовп біля військових під КиєвомПопередній курс долара більше не актуальнийСтарий курс вже неактуальний: здавати долари в українські обмінники стало дорожчеОльга Сумська з новою стрижкою з'явилася на премії "Людина року" та заговорила про свою 140-річну династію. ВідеоОльга Сумська з новою стрижкою з'явилася на премії "Людина року" та заговорила про свою 140-річну династію. Відео"Ми трималися скільки могли": Сопонару, яка звільнилася з "Кварталу", заявила про переїзд із Києва з чоловіком-іноземцем: яке місто обрали"Ми трималися скільки могли": Сопонару, яка звільнилася з "Кварталу", заявила про переїзд із Києва з чоловіком-іноземцем: яке місто обралиЇй назавжди буде 29: у мережі розповіли про жінку, яку РФ вбила ударом по вокзалу в Дніпрі. ФотоЇй назавжди буде 29: у мережі розповіли про жінку, яку РФ вбила ударом по вокзалу в Дніпрі. ФотоЕфект Deep Strike. Як екіпажі ССО посунули межі фронту на 3000 кілометрівЕфект Deep Strike. Як екіпажі ССО посунули межі фронту на 3000 кілометрів
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

СБУ затримала російську інформаторку, яка коригувала удари по Харкову: наступним її "завданням" був теракт. Фото

Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
Time to read2 хв
756
СБУ затримала російську інформаторку, яка коригувала удари по Харкову: наступним її "завданням" був теракт. Фото
СБУ оголосила жінці підозру. Джерело: СБУ

Співробітники Служби безпеки України затримали чергову російську інформаторку, яка коригувала удари по Харкову. Наступним завданням зрадниці був теракт проти наших захисників.

Тепер жінці світить до 8 років перебування за ґратами. Про це 3 жовтня повідомили у пресслужбі СБУ.

"Служба безпеки затримала ще одну російську інформаторку у Харкові, яка коригувала ворожі атаки по місту", – йдеться у повідомленні.

Деталі справи

За даними слідства, на росіян працювала продавчиня місцевого магазину. Її завербували представники спецслужб РФ, адже жінка привернула прокремлівськими дописами в чатах Telegram-каналів.

За завданням кураторів, фігурантка пішки обстежувала вулиці обласного центру та шукала запасні командні пункти Сил оборони, які окупанти планували атакувати з повітря.

Читайте також
Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
7,2 т.
Сили оборони відмінусували 2060 окупантів та спалили сотні одиниць техніки: дані Генштабу
7,2 т.
Сили оборони відмінусували 2060 окупантів та спалили сотні одиниць техніки: дані Генштабу
Олексій ЛютіковОлексій Лютіков
3,8 т.
У російському Ярославлі атаковано НПЗ: сталася потужна пожежа. Фото й відео
3,8 т.
У російському Ярославлі атаковано НПЗ: сталася потужна пожежа. Фото й відео
Ганна ЯкубецьГанна Якубець
3,6 т.
"Багато років присвятив порятунку тварин": Росія ударом по Києву вбила ветлікаря. Фото
3,6 т.
"Багато років присвятив порятунку тварин": Росія ударом по Києву вбила ветлікаря. Фото

Виявлені об’єкти вона фотографувала на телефон, зокрема фіксувала будівлі, поблизу яких помічала українських військових і військову техніку.

СБУ затримала російську інформаторку, яка коригувала удари по Харкову: наступним її ''завданням'' був теракт. Фото

Зрадниці світить чималий строк ув'язнення. Джерело: СБУ

Кіберфахівці СБУ завчасно викрили зв’язки жінки з російськими спецслужбами, задокументували її розвідувальну діяльність і затримали за місцем проживання.

"Також стало відомо, що наступним завданням фігурантки була участь у підготовці терактів проти українських воїнів, що перебували в ротації після передової", – зазначається у повідомленні.

Крім того, жінка збирала інформацію про місця стоянок автомобілів українських військових. Вона фотографувала такі локації та надсилала світлини своєму російському куратору.

Під час обшуку правоохоронці вилучили у підозрюваної смартфон, у пам’яті якого зберігалися фотографії військових об’єктів і листування з представником РФ.

Наразі СБУ оголосила жінці підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне поширення відомостей щодо переміщення або розташування українських військових формувань в умовах воєнного стану.

"Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує до 8 років ув’язнення. Вирішується питання щодо додаткової кваліфікації її злочинів як державна зрада", – повідомили у пресслужбі СБУ.

Нагадаємо, СБУ затримала колишнього моряка, який на замовлення росіян коригував удари по Одесі. Ворог завербував чоловіка після того, як його списали з судна. Фігуранту загрожує довічне позбавлення волі.

Як повідомляв OBOZ.UA, співробітники СБУ викрили "крота" ФСБ, який навів російські ракети на позиції свого підрозділу, де перебувало понад 100 дронарів. Зловмисника затримали на Київщині, де він розвідував нові цілі для ворога.

Схожі теми
Вибухи і теракти в УкраїніВійна в УкраїніРосійські обстрілиСлужба безпеки України (СБУ)ХарківУкраїнаРосіятерактЗбройні Сили Українивійськові
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!