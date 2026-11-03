СБУ затримала російську інформаторку, яка коригувала удари по Харкову: наступним її ''завданням'' був теракт. Фото

Співробітники Служби безпеки України затримали чергову російську інформаторку, яка коригувала удари по Харкову. Наступним завданням зрадниці був теракт проти наших захисників.

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Тепер жінці світить до 8 років перебування за ґратами. Про це 3 жовтня повідомили у пресслужбі СБУ.

"Служба безпеки затримала ще одну російську інформаторку у Харкові, яка коригувала ворожі атаки по місту", – йдеться у повідомленні.

Деталі справи

За даними слідства, на росіян працювала продавчиня місцевого магазину. Її завербували представники спецслужб РФ, адже жінка привернула прокремлівськими дописами в чатах Telegram-каналів.

За завданням кураторів, фігурантка пішки обстежувала вулиці обласного центру та шукала запасні командні пункти Сил оборони, які окупанти планували атакувати з повітря.

Виявлені об’єкти вона фотографувала на телефон, зокрема фіксувала будівлі, поблизу яких помічала українських військових і військову техніку.

Кіберфахівці СБУ завчасно викрили зв’язки жінки з російськими спецслужбами, задокументували її розвідувальну діяльність і затримали за місцем проживання.

"Також стало відомо, що наступним завданням фігурантки була участь у підготовці терактів проти українських воїнів, що перебували в ротації після передової", – зазначається у повідомленні.

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Крім того, жінка збирала інформацію про місця стоянок автомобілів українських військових. Вона фотографувала такі локації та надсилала світлини своєму російському куратору.

Під час обшуку правоохоронці вилучили у підозрюваної смартфон, у пам’яті якого зберігалися фотографії військових об’єктів і листування з представником РФ.

Наразі СБУ оголосила жінці підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне поширення відомостей щодо переміщення або розташування українських військових формувань в умовах воєнного стану.

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"Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує до 8 років ув’язнення. Вирішується питання щодо додаткової кваліфікації її злочинів як державна зрада", – повідомили у пресслужбі СБУ.

Нагадаємо, СБУ затримала колишнього моряка, який на замовлення росіян коригував удари по Одесі. Ворог завербував чоловіка після того, як його списали з судна. Фігуранту загрожує довічне позбавлення волі.

Як повідомляв OBOZ.UA, співробітники СБУ викрили "крота" ФСБ, який навів російські ракети на позиції свого підрозділу, де перебувало понад 100 дронарів. Зловмисника затримали на Київщині, де він розвідував нові цілі для ворога.