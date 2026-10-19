СБУ затримала в Одесі коригувальницю ФСБ, яка наводила удари по порту і об’єктах Нацгвардії. Фото

В Одесі контррозвідка Служби безпеки України затримала чергову ворожу коригувальницю. Одеситка за гроші зголосилася працювати на російську ФСБ.

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Вона передавала ворогу координати об'єктів Національної гвардії, допомагала атакувати портову інфраструктуру. Подробиці повідомили в СБУ.

Одеситка допомагала ворогу атакувати порти і локації Нацгвардії

У повідомленні зазначено, що кберфахівці та слідчі Служби безпеки затримали в Одесі ще одну агентку ФСБ.

"Зловмисниця готувала координати для ракетно-дронових атак рашистів по обласному центру. Встановлено, що основними "цілями", які перед коригувальницею поставив ворог, були локації Національної гвардії України, об’єкти нафтопереробки та портової інфраструктури", – зазначили в СБУ.

За даними слідства, працювати на ворога проти власної країни зголосилася одеситка, що працювала на посаді торгової представниці місцевої харчової компанії. Мотивом для зради стало її бажання підзаробити.

"Після вербування в чаті месенджера агентка контактувала з рашистами через "зв’язкового" – співробітника одного з відділів окупаційного МВС РФ у тимчасово захопленому Криму.За його інструкціями фігурантка відстежувала місця зосередження особового складу і техніки українських військ, а потім позначала їх на гугл-картах для подальшого "звіту" для ФСБ.Окремо агентка фіксувала розташування нафтопереробних підприємств та великих логістичних центрів одеського порту", – зазначили у Службі.

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Там додали, що по місту зрадниця їздила на громадському транспорті (який постійно змінювала задля конспірації), з вікон фотографувала об'єкти, які цікавили ворога.

"Співробітники СБУ задокументували злочини фігурантки і затримали її "на гарячому", коли вона проводила дорозвідку поблизу потенційної "цілі".Під час затримання у неї вилучено смартфон із доказами роботи на ФСБ.Слідчі Служби безпеки повідомили агентці про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна", – підкреслили у СБУ.

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