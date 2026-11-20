Сили оборони України підтвердили успішне ураження нафтоперекачувальної станції "Калейкіно" в російському Татарстані, яка є одним із ключових вузлів нафтопроводу "Дружба". Внаслідок атаки пошкоджено три великі резервуари для зберігання нафти, один із яких загорівся.

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Про це у Telegram повідомив Генеральний штаб ЗСУ. За даними військових, удар по об'єкту поблизу Альметьєвська завдали 19 листопада, а його наслідки вже підтверджено. Крім того, українські захисники уточнили результати попередньої атаки на Ільський нафтопереробний завод у Краснодарському краї РФ.

Наслідки удару по станції "Калейкіно"

За інформацією Генштабу, на території НПС "Калейкіно-1" уражено три резервуари типу РВСПА-50000, які належать до найбільших нафтових сховищ, що будують у Росії. Один із них охопила пожежа, ще два зазнали пошкоджень.

Станція розташована приблизно за 1200 км від українського кордону та відіграє важливу роль у російській нафтовій інфраструктурі. Саме тут приймають і змішують нафту з різних регіонів РФ, після чого її спрямовують на нафтопереробні підприємства та в систему магістрального нафтопроводу "Дружба".

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У Генштабі наголосили, що удар по такому об'єкту впливає на весь ланцюг постачання нафти, а не лише на окрему станцію. Через подібні вузли Росія забезпечує функціонування нафтової галузі, доходи від якої використовує для фінансування війни проти України.

Кожен уражений резервуар РВСПА-50000 розрахований на зберігання до 50 тисяч кубометрів нафти. Йдеться про сталеві конструкції діаметром близько 60 метрів і заввишки приблизно із шестиповерховий будинок.

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Усередині таких споруд встановлено спеціальний плавучий понтон, який розташовується на поверхні нафти та зменшує її випаровування. Для виготовлення одного резервуара необхідні сотні тонн сталі, а його будівництво триває місяцями.

Відновлення подібних конструкцій потребує значного часу та ресурсів, адже їх зводять на спеціальному фундаменті, поступово зварюючи сталеві стінки та проводячи випробування. Під час української атаки під удар потрапили одразу три такі резервуари.

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Крім того, у Генштабі уточнили наслідки удару по Ільському нафтопереробному заводу в Краснодарському краї РФ, який Сили оборони уразили 18 листопада. За підтвердженими даними, на підприємстві знищено один резервуар РВС-5000 та пошкоджено ще вісім – сім РВС-5000 і один РВС-1000.

Також пошкоджено ділянку нафтопроводу, п'ять технічних будівель та одне складське приміщення. Остаточні масштаби завданих збитків наразі уточнюються.

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Що відомо про атаку на Татарстан

Нагадаємо, вранці 19 листопада в районі російського Альметьєвська пролунала серія вибухів, після чого поблизу нафтоперекачувальної станції з'явився густий чорний дим.

Повітряну тривогу в Татарстані оголосили близько 03:00 за місцевим часом. Російські служби попереджали про загрозу безпілотників одразу для кількох міст, зокрема Альметьєвська, Нижньокамська, Єлабуги та Набережних Челнів.

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Місцеві жителі публікували кадри пожежі та повідомляли про яскраві спалахи поблизу промислового об'єкта. OSINT-аналітики ASTRA після вивчення відеозаписів дійшли висновку, що станцію було уражено.

Водночас влада Татарстану підтвердила удар по нафтових резервуарах поблизу Альметьєвська. Проте місцеві чиновники стверджували, що завдяки системам пожежогасіння та роботі екстрених служб вдалося уникнути масштабної пожежі.

Як писав OBOZ.UA, у ніч проти 17 листопада у російському Башкортостані безпілотники атакували великий нафтопереробний комплекс "Газпром нафтохім Салават". Після серії вибухів на території підприємства спалахнула потужна пожежа, а над промисловим об'єктом здійнялися густі стовпи чорного диму.