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"Серце розриває біль": у мережі розповіли про 16-річного хлопця, якого РФ вбила ударом по Харківщині. Фото

Олексій ЛютіковОлексій Лютіков
Time to read1 хв
icon 6,6 т.
"Серце розриває біль": у мережі розповіли про 16-річного хлопця, якого РФ вбила ударом по Харківщині. Фото
У мережі розповіли про 16-річного хлопця, якого РФ вбила ударом по Харківщині. Джерело: Колаж OBOZ.UA

Щодня окупаційна армія Росії продовжує атакувати мирні українські міста та вбиває людей. Черговою жертвою путінської агресії став 16-річний Влад Першин.

Росіяни вбили хлопця в селищі Пісочин Харківського району. Про це повідомляє Facebook-група "Їх вбила Росія".

Цинічний військовий злочин

Влад був убитий російськими терористами ракетним ударом по селищу Песочин увечері 11 жовтня. У момент удару підліток проїжджав на самокаті біля магазину, куди влучила ракета.

Хрещена загиблого хлопця Ніна Лазоренко написала, що ніхто з рідних не може повірити в трагедію, яку в їхні домівки принесла російська армія.

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"Тяжко це писати і неможливо осягнути жах. Сьогодні не стало мого хрещеника. Владіка, синочка моєї сестри Олени. Ми не можемо в це повірити, серце роздирає біль", – написала жінка.

''Серце розриває біль'': у мережі розповіли про 16-річного хлопця, якого РФ вбила ударом по Харківщині. Фото

Влад Першин загинув під час удару по Харківщині. Джерело: Соціальні мережі

''Серце розриває біль'': у мережі розповіли про 16-річного хлопця, якого РФ вбила ударом по Харківщині. Фото

Росіяни вбили дитину. Джерело: Соціальні мережі

''Серце розриває біль'': у мережі розповіли про 16-річного хлопця, якого РФ вбила ударом по Харківщині. Фото

Окупанти вбили підлітка. Джерело: Скриншот

Нагадаємо, 13 жовтня російська терористична армія атакувала Львівську область. В результаті обстрілу було знищено житлові будинки в селищі Муроване.

Як писав OBOZ.UA, вранці 12 жовтня Росія атакувала Харків і обстрілювала багатоповерхівки. В результаті ранкових атак у місті постраждали щонайменше 19 осіб, серед них – двоє дітей.

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