Українські військові продовжують завдавати ударів по логістиці російських окупантів, позбавляючи їх техніки та можливостей для постачання. Дронарі 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади показали, як за допомогою безпілотників знищують транспорт противника.

Відео дня

Ворожа логістика опинилася під прицілом українських операторів дронів, а російська техніка стає мішенню для їхніх атак. Відповідне відео оприлюднили Сухопутні війська.

Як українські дронарі нищать логістику окупантів

Військові 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади влаштовують російським окупантам справжній логістичний колапс. Українські оператори безпілотників атакують ворожий транспорт, знищуючи техніку та ускладнюючи постачання російських підрозділів.

У бригаді наголошують, що шансів у ворожого транспорту немає. Кожна успішна атака означає втрату техніки, порушення постачання та зменшення можливостей противника.

"Ворожа логістика під прицілом! Дронарі 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади влаштовують окупантам справжній логістичний колапс. Шансів у транспорту немає. Мінус техніка, мінус постачання, мінус можливості ворога", – зазначили військові.

РЕКЛАМА

Головні історії дня

Як повідомляв OBOZ.UA, Сили оборони України продовжують вибивати логістику російських окупаційних військ. Оператори дронів влучними ударами знищують вантажівки ворога.