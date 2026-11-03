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"Що для них є болісним?" Зеленський розповів, чому Україна відновила удари по російських НПЗ

Михайло ЛевакінМихайло Левакін
Time to read2 хв
90
"Що для них є болісним?" Зеленський розповів, чому Україна відновила удари по російських НПЗ
Зеленський пояснив поновлення ударів по НПЗ РФ. Джерело: Exilenova+, ОП колаж OBOZ.UA

Коли американський президент Дональд Трамп просив Україну припинити удари по нафтопереробних заводах на території РФ, український лідер погодився лише за умови відповідного припинення російських ударів по енергетиці нашої країни. Однак військові країни-агресорки Росії не лише продовжували атакувати енергетичну інфраструктуру України, але й посилили обстріли.

Саме у відповідь на російські удари по енергогалузі Україна відновила свої атаки на російські НПЗ. Так в інтерв'ю PBS News пояснив глава держави Володимир Зеленський.

Що сказав президент

"Ми були дуже чіткими та відкритими до президента Трампа, коли він просив нас не атакувати російські нафтопереробні заводи. Я відповів: добре, ми не будемо цього робити, якщо Росія не атакуватиме нашу енергетичну систему. Проте Росія зробила це, і кілька разів це були особливо жахливі атаки, масовані, дуже жорсткі удари проти нашого народу. У нас були величезні проблеми з електроенергією. І тому ми відповіли", – розповів президент України.

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Володимир Зеленський пояснив, що у якості мішені Україна обрала саме "нафтопереробні заводи, нафту, дизельне паливо, газ тощо" саме тому, що "для них це є болісним". Раніше український президент особисто звертався до американського колеги з проханням "зателефонувати Путіну та попросити його підтримати припинення вогню по енергетиці, бо це ж особиста пропозиція Трампа".

"Я публічно заявив, що ми не будемо атакувати їхні нафтопереробні заводи. Я сподівався, що вони, зрештою, хоча б підтримають ненапад на нашу енергетичну систему. Але вони атакували. Усі ці дні ми очікували, а вони атакували нас. І, після чотирьох днів очікування ми відповіли" – зазначив український лідер.

Україна завжди відповідає

Володимир Зеленський додав, що Україна завжди намагається відповідати на російський терор, і зазвичай це саме дзеркальна відповідь. Як, наприклад, це було з російським зламом української системи оповіщення тривог.

"Зрозуміло, що це їхній, російський напад на наших цивільних осіб. І ми, звичайно, відреагували. Так, безперечно, ми щойно відповіли на цю кібератаку", – сказав президент.

Як повідомляв OBOZ.UA, у ніч на 3 листопада в російському Ярославлі один із найбільших нафтопереробних заводів Росії зазнав атаки ударних безпілотників. За наявною інформацією, НПЗ атакувало приблизно 150 українських безпілотників. Так чи так, внаслідок ударів на території заводу сталася масштабна пожежа.

Нагадаємо також, що після того, як в Кстово Нижньогородської області РФ було уражено НПЗ "Лукойл -Нижегороднафтооргсинтез", у регіоні знову ввели ліміти на продаж палива. Окрім цього, на місцевих заправках відновили чергування силовиків.

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