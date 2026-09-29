26 вересня Зеленський навів статистику, що від початку місяця Росія запустила по Україні понад 2730 реактивних "Шахедів", з яких вдалося збити або подавити близько 55%. Сама по собі ця цифра мало про що говорить. Значно цікавіше порівняти її з тим, що було лише чотири місяці тому.

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У травні Росія застосувала приблизно 5181 ударний Shahed/Geran, причому реактивних серед них було лише близько 50. Фактично весь масив становили звичайні поршневі дрони, які українська ППО на той момент навчилася досить ефективно перехоплювати. Результативність травневих атак оцінювалася приблизно у 10,5%, або близько 540 влучань за місяць.

У вересні картина принципово інша. Із 2730 реактивних "Шахедів" близько 45% залишаються неперехопленими. Це приблизно 1230 прильотів станом лише на 26 вересня. Не все обов’язково влучили у визначені цілі, тому механічно прирівнювати цю цифру до кількості влучань не можна. Але масштаб зміни очевидний: при майже вдвічі меншій кількості запущених ударних дронів кількість машин, що проходять через ППО, стала більш ніж удвічі більшою.

Це вже змінює не статистику, а саму логіку війни: Росія отримала можливість витрачати значно менше дронів на досягнення кращого понад у 2 рази результату. А отже, вона може розширювати номенклатуру цілей. Саме тому до енергетики та великих промислових підприємств дедалі частіше додаються склади, логістичні центри, залізнична інфраструктура, об’єкти зв’язку, дата-центри, АЗС та інші елементи тилової економіки.

Тут виникає ефект, який значно небезпечніший за саму кількість ударів. Кількість таких об’єктів в Україні обмежена. Нових електростанцій, підстанцій, великих складів, логістичних центрів, залізничних вузлів чи дата-центрів під час війни масово не виникає. Кожен серйозно пошкоджений або знищений об’єкт скорочує цей запас і збільшує навантаження на ті, що залишилися.

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Тому накопичувальний ефект може бути значно важливішим за результат будь-якої окремої атаки. Якщо противник отримує можливість щомісяця проводити в рази більше дронів через систему ППО, він може послідовно переходити від найбільш очевидних стратегічних цілей до другого і третього ешелону інфраструктури. Те, на що раніше просто не вистачало результативних засобів ураження, поступово теж стає доступною ціллю.

Є ще один наслідок. Якщо частину завдань у тилу можна виконувати реактивними "Шахедами", для цього вже не обов’язково витрачати дорогі крилаті та балістичні ракети. Це не означає, що Росія відмовиться від ракет. Навпаки, частину їх можна накопичувати, а потім використовувати великими залпами проти цілей, для яких можливостей дрона недостатньо.

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Таким чином Росія отримує дворівневу систему ударів: постійний масований тиск реактивними дронами і можливість паралельно накопичувати більш складні та дорогі засоби ураження для великих комбінованих атак.

Саме це є головною зміною останніх місяців. Проблема вже не в тому, що Росія навчилася виробляти більше реактивних "Шахедів". Вона навчилася отримувати значно більший результат від кожного запущеного апарата.

Вересневі 1200 неперехоплених реактивних "Шахедів" зовсім не обов’язково є межею. Росія дуже швидко нарощує їх виробництво і застосування. Якщо цей показник зросте до 2000 на місяць, а ефективність українського перехоплення суттєво не зміниться, ми отримаємо зовсім іншу швидкість накопичення уражень.

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Математика тут проста. За старої моделі, коли до цілей доходило близько 10% ударних "Шахедів", приблизно 500 результативних проходів на місяць давали близько 6000 за рік. При 2000 неперехоплених реактивних дронів на місяць ті самі 6000 ми отримуємо вже за три місяці.

Тобто те навантаження на українську інфраструктуру, яке раніше могло накопичуватися протягом року, за нинішньої динаміки потенційно може бути стиснуте до одного кварталу.

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