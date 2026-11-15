Що Польща хоче отримати від України в обмін на МіГ-29: названа технологія

Польща зацікавлена в антидронових засобах українського виробництва. І цікавлять її не лише технології нейтралізації та фізичного знищення російських БпЛА, а й технології для їх виявлення.

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Зокрема, в обмін на свої МіГ-29 Польща хоче отримати доступ до напрацювань українських спеціалістів з виявлення ворожих дронів за допомогою акустичних датчиків. Подробиці розкрив військовий портал Defense Express.

Польща хоче отримати доступ до українських технологій

За даними порталу, Польщу насамперед цікавлять технології виявлення, нейтралізації та фізичного знищення російських розвідувальних і ударних БпЛА, котрі довели свою ефективність.

Окрім антидронових засобів, обмін, в рамках якого Варшава передасть Києву винищувачі МіГ-29, може охоплювати і конкретні українські безпілотні ударні системи дальньої дії.

"Але ці продукти та зразки мають сенс, якщо є розуміння практики їхнього застосування. Тож спільні робочі групи, як вирішили міністерства оборони України та Польщі, займатимуться інтеграцією українського бойового досвіду у польську армію. Серед технологій детекції можна виділити напрацювання українських спеціалістів з виявлення ворожих дронів за допомогою акустичних датчиків. Ці рішення від компанії Zvook раніше вже викликали інтерес у представників низки європейських армій, військових США та структур НАТО", – йдеться у матеріалі.

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Потенціал згаданих розробок було продемонстровано і на військових навчаннях у Європі, і в бойових умовах в Україні.

Зокрема, за участі заступника міністра національної оборони Польщі Цезарія Томчика демонстраційні покази пройшли у місті Устка, на Балтійському морі, біля гирла річки Слупа. Там переваги акустичного виявлення дронів демонстрували партнери компанії Zvook – підприємство DGT Sp. z o.o", – пише Defense Express.

Серед розробок компанії Zvook портал виокремив апаратно-програмний комплекс акустичного виявлення ворожих повітряних цілей на малих і середніх висотах.

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"Система була розроблена, аби допомоги підрозділам протиповітряної оборони фіксувати крилаті ракети, безпілотники, гелікоптери та літаки за звуком їхніх двигунів за допомогою штучного інтелекту. Проект започаткували у 2002 році львівські айтішники та інженери-ентузіасти", – зазначено у матеріалі.

Відтоді розробка була суттєво вдосконалена, створено різні її версії. Значне ж збільшення бази каліброваних аудіоданих дозволило серйозно покращити показники виявлення і розпізнавання ворожих повітряних цілей.

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Розробники запевняють: кількість хибних спрацювань – менше 2%.

"Одна з версій – акустична система Zvook Tracking не просто фіксує факт польоту ворожої ракети чи дрону типу "шахед", а й визначає точний азимут на ціль. Комплекс інтегрується з поворотними камерами відеоспостереження та може надавати дані на засоби ураження", – стверджують у Defense Express.

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Компанія Zvook також розробила спеціалізовані компактні акустичні системи для виявлення та протидії ворожим FPV-дронам на ближніх дистанціях безпосередньо на лінії фронту. Це окрема лінійка тактичних сенсорів, здатних виявляти FPV-дрони за характерним звуком, включно з дронами на оптоволокні, проти яких електронні детектори сліпі.

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Наприклад, компактний тактичний акустичний детектор із круговим оглядом (360°) та вбудованим штучним інтелектом Zvook NW0 виявляє наближення FPV-дрона на оптоволокні на відстані від 150 до 450 метрів і передає сповіщення на електронну мапу на пристрої користувача та/або активує світлозвуковий індикатор, які попереджає особовий склад про загрозу. Ці розробки використовуються, зокрема, окремими підрозділами Національної гвардії України.

Коментуючи для Defense Express ініціативи та плани Польщі щодо набуття нових спроможностей СЕО компанії Zvook Мар'ян Сулим підкреслив, що, з огляду на загрозу від російських безпілотників, Польща діє швидко, проводить практичні демонстрації та випробування, і прагне ввести в експлуатацію системи виявлення та протидії протягом місяців, а не років.

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"Така терміновість є цілком виправданою. Східний кордон Польщі – що межує з Білоруссю та виходить на Калінінградський коридор – потребує пасивного акустичного шару раннього попередження, який працює там, де радіолокаційні та радіочастотні системи виявлення виявляються недостатніми. І поки інші розробки лише вступають у фазу оцінювання, пасивна акустична система виявлення Zvook вже працює в найнебезпечніших районах України. Це масштабне бойове застосування щодня. Підхід Польщі спрямований на те, щоб швидко впроваджувати боєготовні платформи від концепції до польового застосування – гарантуючи, що в процес закупівлі потрапляють лише оперативно життєздатні рішення. Zvook відповідає цим стандартам", – заявив Сулим

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Також у компанії повідомили, що під час інших випробувань у жовтні 2026 року пасивна акустична система відстеження з камерою від компанії Zvook була інтегрована у систему управління та контролю Leonardo C2 Falcon Shield. Траєкторія акустичного супроводження цілі відображалася у режимі реального часу разом із даними радіолокатора.

Відстеження БПЛА типу "Шахед" пройшло на відстані 2,2 км. Результат акустичного відстеження виявився несуттєво меншим у порівнянні з радіолокаційним треком. Йшлося про метри.

"Ці результати демонструють потенціал пасивного акустичного зондування як самостійного рівня в рамках інтегрованих архітектур протиповітряної оборони та протидії БПЛА", – зазначалося у висновку випробувань.

Як повідомляв OBOZ.UA, у листопаді стало відомо, що Польща більше не виділятиме гроші на закупівлю американської зброї для України.