''Щиро допомагала всім'': Росія ударом по Комишувасі вбила медсестру. Фото

Унаслідок російського авіаудару по прифронтовій Комишувасі Запорізької області 2 листопада загинула медсестра та волонтерка Ірина Фокіна. Жінка допомагала місцевим жителям, готувала для них їжу та піклувалася про безпритульних тварин.

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Про це повідомляє "Суспільне". Попрощаються з Іриною 10 листопада у Запоріжжі.

Жінка турбувалася про людей та тварин

Ірина Фокіна працювала медсестрою-анестезіологом у Комишувасі та опікувалася мешканцями, які потребували медичної допомоги. Зокрема, вона регулярно навідувала літніх людей, стежила, щоб вони вчасно приймали ліки, та допомагала з приготуванням їжі.

Крім медичної допомоги, Ірина працювала в місцевій їдальні, де готувала їжу для тих, хто її потребував. Вона також опікувалася тваринами, які залишалися у прифронтовій громаді.

"Ми провели з нею лише 10 днів, але й цього часу було достатньо, щоб зрозуміти, якою неймовірною, скромною, непомітною для широкого загалу людиною-героєм вона була. Ірина щиро допомагала нам під час місії, з любов'ю ставилася до кожної тварини. Вона була тією тихою турботою, яка оточувала і нас, і тварин", – розповіли у Facebook-спільноті "Доступна Стерилізація".

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Як повідомили в ініціативі, минулої зими автомобіль Ірини потребував заміни шин, через що жінка не могла їздити на роботу. Волонтери допомогли придбати нову гуму, зокрема на випадок термінової евакуації. Однак Ірина вирішила залишитися у громаді й продовжувала підтримувати місцевих жителів до останнього.

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"Вона була абсолютно мирною, доброю людиною, яка допомагала іншим, дбала про тварин і свою громаду. Ірина – одна з тих людей, чиї життя забрала Росія в Комишувасі. Вдячні долі за те, що наші шляхи перетнулися і ми познайомилися з Іриною. Нам дуже шкода, що більше не зустрінемо її", – йдеться у повідомленні.

Церемонія прощання з Іриною Фокіною відбудеться 10 листопада у Запоріжжі.

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Що передувало

2 листопада російські окупанти завдали серії авіаударів по селищу Комишуваха. Під удар потрапили школа, де місцевим жителям видавали гуманітарну допомогу, та укриття, в якому перебували люди.

За словами президента Володимира Зеленського, російські війська спочатку атакували будівлю кількома авіабомбами, коли там перебували місцеві жителі. Згодом окупанти завдали повторного удару вже по укриттю.

Як писав OBOZ.UA, в мережі оприлюднили відео останніх хвилин перед російським ударом по школі в Комишувасі. На записі з нагрудної камери видно, як після попередження про загрозу обстрілу цивільні поспішають до укриття. Згодом лунає потужний вибух, після якого відео обривається.