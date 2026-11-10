''Щиро допомагала всім'': Росія ударом по Комишувасі вбила медсестру. Фото

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Додати до бажаних джерел
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Гарячі теми
В Україні вночі скаржились на потужні поштовхи, схожі на землетрус: які міста "зачепило" і що сталосьВ Україні вночі скаржились на потужні поштовхи, схожі на землетрус: які міста "зачепило" і що сталосьВ Абу-Дабі стартували мирні перемовини: хто представляє Україну, Росію і ЄС та чи є шанси на проривВ Абу-Дабі стартували мирні перемовини: хто представляє Україну, Росію і ЄС та чи є шанси на проривДе дивитися футбол Північна Ірландія – Україна: на якому каналі безкоштовна трансляція ключового матчу Ліги наційДе дивитися футбол Північна Ірландія – Україна: на якому каналі безкоштовна трансляція ключового матчу Ліги наційОкупанти атакували "Епіцентр" у Кропивницькому: сталась пожежа, є постраждалі. Фото і відеоОкупанти атакували "Епіцентр" у Кропивницькому: сталась пожежа, є постраждалі. Фото і відеоЩо відомо про Владислава СоколовКрокодил, 17 автівок у мами та мільярди на захисті енергетики: OBOZ.UA дізнався деталі про фігурантів гучної справиУ Новгородській області атаковано авіаційний завод, який обслуговує військово-транспортні літаки. ВідеоУ Новгородській області атаковано авіаційний завод, який обслуговує військово-транспортні літаки. ВідеоШанс на підвищення краще провалити. Чому Україна має програти Лігу наційШанс на підвищення краще провалити. Чому Україна має програти Лігу наційПомер "один із найкращих українських поетів", який не гнався за нагородами та залишив колосальний творчий спадокПомер "один із найкращих українських поетів", який не гнався за нагородами та залишив колосальний творчий спадокВіткофф і Кушнер ризикують потрапити в пастку Кремля на перемовинах в Абу-Дабі – WPВіткофф і Кушнер ризикують потрапити в пастку Кремля на перемовинах в Абу-Дабі – WPКиїв знову скували сильні затори: де найважча ситуація. ФотоКиїв знову скували сильні затори: де найважча ситуація. Фото
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

"Щиро допомагала всім": Росія ударом по Комишувасі вбила медсестру. Фото

Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
Time to read2 хв
681
"Щиро допомагала всім": Росія ударом по Комишувасі вбила медсестру. Фото
Жінка до останнього залишалася у прифронтовому селищі

Унаслідок російського авіаудару по прифронтовій Комишувасі Запорізької області 2 листопада загинула медсестра та волонтерка Ірина Фокіна. Жінка допомагала місцевим жителям, готувала для них їжу та піклувалася про безпритульних тварин.

Про це повідомляє "Суспільне". Попрощаються з Іриною 10 листопада у Запоріжжі.

Жінка турбувалася про людей та тварин

Ірина Фокіна працювала медсестрою-анестезіологом у Комишувасі та опікувалася мешканцями, які потребували медичної допомоги. Зокрема, вона регулярно навідувала літніх людей, стежила, щоб вони вчасно приймали ліки, та допомагала з приготуванням їжі.

''Щиро допомагала всім'': Росія ударом по Комишувасі вбила медсестру. Фото

Жінка допомагала місцевим жителям. Джерело: Facebook/Доступна Стерилізація

Читайте також
Софія ЗакревськаСофія Закревська
14,1 т.
28 днів під землею: бійці бригади ТрО прокопали 40-метровий тунель до позицій росіян і зупинили наступ ворога. Фото
14,1 т.
28 днів під землею: бійці бригади ТрО прокопали 40-метровий тунель до позицій росіян і зупинили наступ ворога. Фото
Даниїл БорщДаниїл Борщ
2,8 т.
Росія модифікує зенітні і балістичні ракети, щоб розширити масштаб ударів по Україні – ISW
2,8 т.
Росія модифікує зенітні і балістичні ракети, щоб розширити масштаб ударів по Україні – ISW
Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
2,4 т.
Окупанти атакували цивільне підприємство на Вінниччині: є руйнування і загиблі
2,4 т.
Окупанти атакували цивільне підприємство на Вінниччині: є руйнування і загиблі

Крім медичної допомоги, Ірина працювала в місцевій їдальні, де готувала їжу для тих, хто її потребував. Вона також опікувалася тваринами, які залишалися у прифронтовій громаді.

"Ми провели з нею лише 10 днів, але й цього часу було достатньо, щоб зрозуміти, якою неймовірною, скромною, непомітною для широкого загалу людиною-героєм вона була. Ірина щиро допомагала нам під час місії, з любов'ю ставилася до кожної тварини. Вона була тією тихою турботою, яка оточувала і нас, і тварин", – розповіли у Facebook-спільноті "Доступна Стерилізація".

''Щиро допомагала всім'': Росія ударом по Комишувасі вбила медсестру. Фото

Церемонія прощання з Іриною Фокіною відбудеться 10 листопада. Джерело: Facebook/Доступна Стерилізація

''Щиро допомагала всім'': Росія ударом по Комишувасі вбила медсестру. Фото

Жінка допомагала місцевим жителям. Джерело: Facebook/Доступна Стерилізація

Як повідомили в ініціативі, минулої зими автомобіль Ірини потребував заміни шин, через що жінка не могла їздити на роботу. Волонтери допомогли придбати нову гуму, зокрема на випадок термінової евакуації. Однак Ірина вирішила залишитися у громаді й продовжувала підтримувати місцевих жителів до останнього.

"Вона була абсолютно мирною, доброю людиною, яка допомагала іншим, дбала про тварин і свою громаду. Ірина – одна з тих людей, чиї життя забрала Росія в Комишувасі. Вдячні долі за те, що наші шляхи перетнулися і ми познайомилися з Іриною. Нам дуже шкода, що більше не зустрінемо її", – йдеться у повідомленні.

''Щиро допомагала всім'': Росія ударом по Комишувасі вбила медсестру. Фото

Церемонія прощання з Іриною Фокіною відбудеться 10 листопада. Джерело: Facebook/Доступна Стерилізація

Церемонія прощання з Іриною Фокіною відбудеться 10 листопада у Запоріжжі.

''Щиро допомагала всім'': Росія ударом по Комишувасі вбила медсестру. Фото

Пост. Джерело: Скриншот

Що передувало

2 листопада російські окупанти завдали серії авіаударів по селищу Комишуваха. Під удар потрапили школа, де місцевим жителям видавали гуманітарну допомогу, та укриття, в якому перебували люди.

За словами президента Володимира Зеленського, російські війська спочатку атакували будівлю кількома авіабомбами, коли там перебували місцеві жителі. Згодом окупанти завдали повторного удару вже по укриттю.

Як писав OBOZ.UA, в мережі оприлюднили відео останніх хвилин перед російським ударом по школі в Комишувасі. На записі з нагрудної камери видно, як після попередження про загрозу обстрілу цивільні поспішають до укриття. Згодом лунає потужний вибух, після якого відео обривається.

Схожі теми
Війна в УкраїніРосійські обстрілиРосіяУкраїнасмерть
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!