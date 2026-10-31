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"Шлях до поразки": російський пропагандист зробив несподіване зізнання про удари по великих містах України. Відео

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
Time to read1 хв
2,3 т.
"Шлях до поразки": російський пропагандист зробив несподіване зізнання про удари по великих містах України. Відео
Російський пропагандист висловився проти планів перетворити Харків та Одесу на міста без світла

Російський Z-блогер Максим Калашніков заявив, що удари по Харкову, Одесі та інших українських містах не наближають Росію до перемоги. За його словами, багаторічні бомбардування лише посилюють ненависть українців до всього російського.

Пропагандист також розкритикував можливі плани залишити великі міста без світла, тепла та водопостачання. Він назвав таку тактику шляхом до цивілізаційної поразки Росії.

Калашніков заявив, що удари по містах не наближають Росію до перемоги

Російський пропагандист висловився проти планів перетворити Харків та Одесу на міста без світла, тепла й водопостачання. За його словами, такі дії не принесуть Росії перемоги, а лише посилять негативне ставлення українців до РФ.

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За його словами, до 2014 року Харків та Одеса були містами "з сильними антибандерівськими настроями". Тоді нібито проти Бандери, як стверджує Калашніков, в обох містах виходили десятки тисяч людей.

Російські бомбардування змінили ставлення українців

Калашніков зазначив, що після 2014 року проросійські сили в Харкові та Одесі були придушені: частині їхніх представників довелося виїхати, інших кинули за ґрати.

Водночас, за його словами, після багатьох років російських бомбардувань ситуація кардинально змінилася. Удари по українських містах не сприяють підтримці Росії серед місцевого населення, а навпаки – налаштовують людей проти неї.

Пропагандист назвав таку стратегію шляхом до цивілізаційної поразки РФ.

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що російська пропагандистка Маргарита Симоньян заявила, що Росія нібито не хотіла руйнувати мости в Україні та сподівалася домовитися. Вона також заявила, що російське керівництво не хотіло знищувати інфраструктуру, але, як стверджує пропагандистка, його до цього "змусили".

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