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"Швидкості недостатньо": Зеленський розповів про обмеження Starlink в Україні і проблеми з протидією реактивним "Шахедам"

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
Time to read3 хв
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"Швидкості недостатньо": Зеленський розповів про обмеження Starlink в Україні і проблеми з протидією реактивним "Шахедам"
Володимир Зеленський в інтерв'ю для VPRO, нідерландського суспільного мовника. Джерело: Скриншот відео Buitenhof

Президент України Володимир Зеленський заявив, що на території України діють обмеження швидкості Starlink, які впливають на роботу українських дронів-перехоплювачів. За його словами, після досягнення швидкості близько 161 км/год зв’язок вимикається, через що військові втрачають безпілотники.

Глава держави назвав цю ситуацію ознакою спланованої операції. Про це він заявив, спілкуючись з медіа.

Для чого Україні потрібен Starlink

Starlink має важливе значення для зв’язку в Україні, зокрема на фронті. Система допомагає забезпечувати комунікацію між військовими, а також використовується для роботи безпілотників.

Зеленський зазначив, що дрони можуть доставляти їжу та воду на позиції, куди військові й транспорт не можуть дістатися через контроль російських безпілотників. За його словами, наразі ця можливість недоступна.

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Як обмеження швидкості впливають на перехоплення "Шахедів"

Україна використовує дрони-перехоплювачі для боротьби з російськими ударними безпілотниками, зокрема реактивними "Шахедами". Частина перехоплювачів застосовує Starlink для зв’язку, однак через обмеження швидкості система відключається під час польоту.

"Швидкості недостатньо, і ми втрачаємо дрон", – пояснив Зеленський.

Президент також наголосив, що Україна застосовує для протидії повітряним атакам авіацію, ракети та інші засоби протиповітряної оборони. Він подякував українським військовим, інженерам і партнерам за роботу над посиленням захисту неба.

На якій швидкості Starlink вимикається в Україні

За словами Зеленського, в Україні зв’язок Starlink зникає після того, як безпілотник розганяється приблизно до 161 км/год. Унаслідок цього оператори втрачають зв’язок із дроном, що ускладнює використання таких апаратів для перехоплення швидкісних повітряних цілей.

Щоб з’ясувати, чи є це технічною особливістю системи, Україна вирішила перевірити її роботу за межами своєї території.

Україна перевірила роботу Starlink у країнах ЄС

За словами президента, для випробувань кілька автомобілів обладнали системами Starlink і перевірили їхню роботу в країнах Європейського Союзу. Під час руху на швидкості понад 180 км/год зв’язок не зникав.

"Висновок такий: обмеження діють на території України, а на території країн Європейського Союзу – ні", – заявив Зеленський.

Він повідомив, що Україна має записи випробувань, які підтверджують цю різницю. Президент назвав ситуацію ознакою спланованої операції. Водночас у наведеній заяві він не уточнив, хто саме міг запровадити обмеження.

Україна веде переговори зі SpaceX щодо Starlink і Starshield

Зеленський повідомив, що Україна намагається з’ясувати причини обмежень і веде діалог із компанією SpaceX на кількох рівнях – військовому, дипломатичному та через Міністерство оборони.

"Що стосується Starlink і Starshield, то ми проводимо діалог. І на рівні військових, на рівні Міністерства оборони, на рівні дипломатів зв’язуємося з усіма з компанії SpaceX", – сказав він.

За словами президента, українська сторона отримує пояснення, що йдеться про технічні проблеми. Однак, як наголосив Зеленський, ці проблеми спостерігаються саме в Україні, тоді як у країнах ЄС система працює без таких обмежень. Він також зазначив, що представники компанії на різних рівнях поки не надали Україні відповіді, яка б пояснювала причини ситуації.

Що Зеленський сказав про попередження щодо інших рішень

Під час спілкування президента також запитали, чи отримувала Україна попередження про можливе призупинення санкцій проти Росії та чи знала про інші домовленості.

"Ні, ми не отримували попередження про те, що вночі санкції будуть призупинені", – відповів Зеленський.

Він додав, що Україна так само не була заздалегідь поінформована про так звану diesel deal і дізналася про можливість енергетичного перемир’я із засобів масової інформації.

Наприкінці президент висловив сподівання, що роботу Starlink і Starshield для українських потреб вдасться відновити.

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