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Сікорський: Україна зараз має перевагу на фронті

Софія ЗакревськаСофія Закревська
Time to read1 хв
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Сікорський: Україна зараз має перевагу на фронті
Радослав Сікорський. Джерело: PAP/Leszek Szymański

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що у війні РФ проти України саме Київ зараз має перевагу на фронті. Він наголосив, що будь-які переговори щодо припинення війни не можуть відбутися без бажання та присутності української сторони. 

Про це Сікорський сказав під час спільної заяви для медіа керівників польського та українського міністерств закордонних справ і високої представниці ЄС із питань закордонних справ і політики безпеки Каї Каллас після засідання міністрів Ради держав Балтійського моря. Його цитує Polsat News

Дипломат зауважив, що неможливо говорити про будь-який післявоєнний порядок без участі української влади. Він додав, що "Україна не повинна вести переговори щодо свого майбутнього під тиском обстрілів цивільного населення".

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"Жодне рішення не може бути нав’язане Україні без її згоди та присутності за столом переговорів. Так само, як і безпека Європи не може бути предметом обговорень, що ведуться без нашої участі", – сказав Сікорський.

Він пояснив: країни східного флангу найбільше відчують на собі наслідки можливої угоди. Водночас вони можуть запропонувати "надзвичайно важливу точку зору" щодо сприйняття загроз з боку Росії

Міністр додав, що РФ має усвідомити: її подальша агресія проти України призведе до зростання витрат і наслідків.

"Ми готові зробити конструктивний внесок у майбутні заходи, спрямовані на зміцнення миру та безпеки в регіоні, а також долучитися до переговорів, що тривають", – заявив глава МЗС.

Як повідомляв OBOZ.UA, сьогодні позиції України на фронті – найміцніші за останні три роки війни з російськими окупантами. І українські захисники продовжать їх зміцнювати, виконуючи вимогу президента України повернути війну на територію держави, що її розв’язала. У тому числі наші воїни продовжать наносити далекобійні удари вглиб країни-агресорки, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

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